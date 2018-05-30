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ABD'li vaiz jet almak için müritlerinden para istedi

ABD'de televizyondan vaaz veren Evanjelist bir din adamı, özel jet alabilmek için takipçilerinden 54 milyon dolar istedi.

Haber Merkezi | 30.05.2018 - 15:16..
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ABD'nin Lousiana eyaletinde yaşayan ve televizyondan vaaz veren 68 yaşındaki Evanjelist din adamı takipçilerinden kendisine bağış yapmalarını istedi. Duyurusunu resmi internet sitesinde yayımladığı videoyla gerçekleştiren Duplantis'in istediği 54 milyon dolarlık bağışın gerekçesi ise bir hayli garip.

ABD'li vaiz jet almak için müritlerinden para istedi

JET ALMAK İÇİN PARA TOPLADI

Duplantis bu parayı 'Dassault Falcon 7X' modeli bir özel jet almak için istediğini açıkaldı.

Duplantis, "Hayatım boyunca 3 farklı jetim oldu ve onları Tanrı için kullandım" derken, "Şimdi bazı insanlar vaizlerin jetleri olmaması gerektiğine inanıyor. Ben ise gerçekten vaizlerin bu müjdeyi dünyaya vaaz etmeleri için her müsait sesi, her müsait yolu kullanması gerektiğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

ABD'li vaiz jet almak için müritlerinden para istedi

SINIRSIZ SAPKINLIK

İstediği 'Dassault Falcon 7X' modeli jetten bahseden Duplantis sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Tanrı'ya yeni bir Falcon 7X  için inanıyoruz böylece tek durakla  dünyada istediğimiz yere gidebiliriz. İnsanlar şimdi 'Başka bir tanesi (uçak) ile gidemez misin? diyor. Evet gidebilirim ama tek durakla olmaz." diyen Duplantis daha da ileri giderek Tanrı'nın kendisine Falcon 7X'e ihtiyacı olduğunu söylediğini iddia etti.

" O (Tanrı) bana 'benim olduğum yere gelmek ister misin?' dedi. O 'Sen sormadan ben yanıtlayayım: Yeşaya 65:2' dedi. O 'Falcon 7X için bana inanmanı istiyorum' dedi" ifadelerini kullanan tele-vaiz sözlerini " Eğer İsa bugün fiziksel olarak dünyada olsaydı onun eşeğe binmeyeceğine gerçekten inanıyorum. Bir saniye bunu düşünün. Müjdeyitüm dünyada  vaaz etmek için bir uçakta olurdu" şeklinde sürdürdü.

ABD'de birkaç ay önce bir diğer tele-vaiz Kenneth Copeland de  'Gulfstream V' tipi özel jet satın almıştı.

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