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ABD'li vekiller: Türkiye'ye silah satışı durdurulmalı

Erdoğan'ın Washington ziyareti sırasında, protestocularla yaşanan kavgaya tepki gösteren vekiller silah satışının durdurulmasını istedi.

02.06.2017 - 13:21
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Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi Parti üyesi Ed Royce ile Komite'nin en üst düzey Demokrat Parti üyesi Maryland Senatörü Ben Cardin, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'a bir mektup yazarak, Türkiye'ye 1.2 milyon dolarlık silah satışının durdurulmasını talep etti.

"ENDİŞELİYİZ" MEKTUBU

İki meclis üyesinin mektupta, olaydan ‘derin endişe' duyulduğu, konuyla ilgili ‘tatmin edici' bir çözüm sunulana kadar, 16 Mayıs'taki olaya karışmış herhangi bir Türk servisine yapılacak savunma alanındaki satışların askıya alınması talep edildi.

ABD'li vekiller: Türkiye'ye silah satışı durdurulmalı

600 BİN SİLAH SATIŞI GERÇEKLEŞMİŞTİ

New York Times'ın haberine göre ABD Dışişleri Bakanlığı, 15 Mayıs'ta New Hampshire merkezli Sig Sauer tarafından üretilen bin 600 yarı otomatik silahın Türk aracı şirkete satışını onaylamıştı.

Silahların, Erdoğan'ı koruyan istihbarat servisi tarafından kullanılmasının amaçlandığı belirtildi.

KONU İLE İLGİLİ YORUM YAPILMADI

Bakanlığın onayından bir gün sonra, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği önündeki protestocularla yaşanan kavga büyük yankı uyandırmıştı.

NYT'nin haberine göre ABD Dışişleri Bakanlığı söz konusu satışla ilgili yorum yapmayı reddederken, Sig Sauer temsilcileri ve Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'nden de konuyla ilgili yorum yapma talebine yanıt gelmedi.

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