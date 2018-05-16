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ABD'li vekillerden Trump'a Kudüs bildirisi

ABD Kongresinde görev yapan 5 vekili, ortak bir bildiri yayımlayarak İsrail'in Gazze'deki katliamlarına sert tepki gösterdi.

Haber Merkezi | 16.05.2018 - 10:05..
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ABD Temsilciler Meclisinde görev yapan Müslüman Minnesota Vekili Keith Ellison, Wisconsin vekili Mark Pocan, Washington vekili Pramila Jayapal, Georgia vekili Henry Johnson Jr. ve Arizona vekili Raul Grijalva Gazze'deki katliamla ilgili ortak bir bildiri yayımladı.

Bildiride, "İsrail askerleri tarafından çoğunluğu silahsız göstericilere karşı Gazze sınırında ölümcül silahların kullanılması karşısında şok olduk ve ürktük. Bu şekilde bir gün içinde 50'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, 2 binden fazlası da yaralandı." ifadeleri kullanıldı.

ABD'li vekillerden Trump'a Kudüs bildirisi

TRUMP'IN ELÇİLİK ADIMI "PROVOKATİF"

İsrail askerlerinin uluslararası hukuka uymaları ve göstericilere gerçek mermi kullanmamaları konusunda uyarılarda bulunduklarını kaydeden Temsilciler Meclisi üyeleri, "Bir çiti ihlal eden silahsız göstericiler hayati bir tehlike teşkil etmez, ki ölümcül silah kullanmanın tek meşru gerekçesi bu olabilir. Başkan Trump'ın ABD büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma noktasındaki provokatif kararı, İsrail'in gösterilcilere daha fazla reaksiyon göstermesine zemin hazırlamıştır." değerlendirmesini yaptı.

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