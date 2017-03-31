ABD'li yatırım devlerine göre Türkiye'nin büyüme tahmini

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) bugün açıkladığı 2016 yılına ilişkin büyüme verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından Goldman Sachs ve JPMorgan Chase Türkiye'nin gelecek yıla dair büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize ettiklerini açıkladı.

GOLDMAN SACHS'İN TAHMİNLERİ

Goldman Sachs'ten yapılan açıklamada, geçen yılın üçüncü çeyreğindeki yüzde 1,3'lük daralmanın ardından son çeyrekte yüzde 3,5'lik büyüme oranının yakalandığı vurgulanırken, ayrıca son çeyrekteki oranın Bankanın yüzde 1,1'lik büyüme öngörüsünün üzerinde olduğuna dikkat çekildi.

"GEÇEN YIL BEKLENTİLERİ GERİDE BIRAKTI"

Açıklamada, Türkiye ekonomisinin geçen yıl yüzde 2,9 büyüyerek beklentileri geride bıraktığının altı çizilirken, buna göre Bankanın 2017'ye dair büyüme beklentisinin de yüzde 1,8'den yüzde 2,3'e çıkarıldığı ve ekonominin bu yılın ilk çeyreğinde de yüzde 2,6 büyümesinin beklendiği bildirildi.

TÜKETİCİ HARCAMALARINDA 5,7'LİK ARTIŞ

Siyasi belirsizlik ve Türk Lirası'ndaki zayıflama nedeniyle Türkiye'de tüketimin sınırlı kalacağının tahmin edildiği bilgisine yer verilen açıklamada, buna rağmen tüketici harcamalarının geçen yılın dördüncü çeyreğinde yüzde 5,7 arttığı kaydedildi.

EN BÜYÜK İYİLEŞME İHRACATTA

Açıklamada, en büyük iyileşmenin ihracat alanında olduğuna işaret edilirken, geçen yılın ikinci ve üçüncü çeyreklerinde sırasıyla yüzde 1,9 ve yüzde 9,3 daralan ihracatın dördüncü çeyrekte yüzde 2,3 arttığı belirtildi.

HİZMET SEKTÖRÜ OLUMSUZ ETKİLENMEDİ

İhracatın gelecek dönemlerde de büyümenin önemli bir faktörü olmaya devam edeceğinin vurgulandığı açıklamada, turizmdeki sert düşüşe rağmen hizmet sektörünün bundan etkilenmediği ifade edildi.

JP MORGAN CHASE'İN TAHMİNLERİ

Bir diğer ABD'li yatırım bankacılığı devi JPMorgan Chase de Türkiye'nin 2017 büyüme tahminini yüzde 1,8'den yüzde 2,6'ya çıkardığını duyurdu.

Bankadan yapılan açıklamada, "siyasi belirsizliğin devam etmesine rağmen bugün açıklanan büyüme verilerinin Türk ekonomisi açısından güçlü olduğu" belirtildi.

REFERANDUM SONRASINA DİKKAT ÇEKTİ

Açıklamada, siyasi belirsizliğin 16 Nisan'da yapılacak referandumdan sonra sona erebileceği, bu durumda da ekonomik performansın daha da yükselebileceği ve ülkeye yabancı sermaye girişinin artabileceği kaydedildi.

CAPİTAL ECONOMİCS YÜZDE 2,5'LİK BÜYÜME ÖNGÖRÜYOR

Londra merkezli uluslararası bağımsız araştırma kuruluşu Capital Economics de Türkiye'nin bu yılki büyüme tahminini yüzde 1,8'den yüzde 2,5'e yükselttiğini duyurdu.

Capital Economics'ten yapılan açıklamada, tüketici harcamalarının geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 1,7'lik düşüş kaydetmesinin ardından dördüncü çeyrekte güçlü şekilde toparlanarak yüzde 5,7'ye yükseldiğine dikkat çekildi.

Açıklamada, ihracattaki güçlü artışa ve yatırımlardaki yükselişe de işaret edilerek, Türk ekonomisinin gelecek yılda da yüzde 2,5 büyüme göstermesinin tahmin edildiği belirtildi.