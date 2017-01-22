ABD'li YPG mensubu Rakka'da öldürüldü

Rakka'nın terör örgütü DEAŞ’tan kurtarılması için terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu YPG öncülüğündeki DSG'nin karadan başlattığı ve koalisyon güçlerinin havadan destek verdiği Rakka operasyonunda Amerikalı bir YPG’linin daha yaşamını yitirdiği belirtildi.

KOD ADI: KAWA AMED

Suriye’deki Kürt internet sitelerinde yer alan habere göre Rakka operasyonu kapsamında 15 Ocak’ta Siwediye kasabasında çıkan çatışmada ’Kawa Amed’ kod adlı Amerikalı YPG’li Paolo Todd’un yaşamını yitirdiği belirtildi.

GEÇEN YIL YPG'YE KATILDI

Los Angeles’li olan Paolo Todd’un 4 Kasım 2016’da YPG’ye katıldığı belirtildi. Todd’un cenazesinin Erbil üzerinden ABD’ye gönderileceği belirtildi.