ABD'liler Rusya'yı düşman ülkeler arasında gösterdi

Fox News'in düzenlediği ankete göre, halkın yüzde 64'ü için Rusya, ABD'nin düşmanı durumunda.

TRUMP RUSYA'YI MÜTTEFİK OLARAK GÖRÜYOR

Öte yandan ABD halkının yüzde 73'ü ise, Başkan Donald Trump'ın Rusya'yı müttefik olarak gördüğüne inanıyor.

Trump'ın Rusya'yı düşman olarak gördüğünü düşünenlerin oranı ise yüzde 20.

EN BÜYÜK DÜŞMANLAR KUZEY KORE, İRAN VE SURİYE

Ankete katılanların yüzde 93'ü ABD'nin en büyük düşmanının Kuzey Kore olduğu görüşünde. İran, bu kategoride yüzde 80 ile ikinci, Suriye iseyüzde 73 ile üçüncü sırada yer aldı. Yüzde 64'ün düşman olarak nitelendirdiği Rusya, dördüncü oldu.