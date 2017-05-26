taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
97.399
USD
3,5682
EURO
3,9939
ALTIN
145,21
PETR
51,0500

ABD'liler Rusya'yı düşman ülkeler arasında gösterdi

ABD'de yapılan bir anket, ABD halkının önemli bir bölümünün Rusya'yı ABD'nin düşmanı olarak gördüğünü ortaya çıkardı.

26.05.2017 - 15:52
  1. Haberler
  2. Dünya

Fox News'in düzenlediği ankete göre, halkın yüzde 64'ü için Rusya, ABD'nin düşmanı durumunda.

TRUMP RUSYA'YI MÜTTEFİK OLARAK GÖRÜYOR

Öte yandan ABD halkının yüzde 73'ü ise, Başkan Donald Trump'ın Rusya'yı müttefik olarak gördüğüne inanıyor.

Trump'ın Rusya'yı düşman olarak gördüğünü düşünenlerin oranı ise yüzde 20.

ABD'liler Rusya'yı düşman ülkeler arasında gösterdi

EN BÜYÜK DÜŞMANLAR KUZEY KORE, İRAN VE SURİYE

Ankete katılanların yüzde 93'ü ABD'nin en büyük düşmanının Kuzey Kore olduğu görüşünde. İran, bu kategoride yüzde 80 ile ikinci, Suriye iseyüzde 73 ile üçüncü sırada yer aldı. Yüzde 64'ün düşman olarak nitelendirdiği Rusya, dördüncü oldu.

İlginizi Çekebilir
Trump ABD'de satılan milyonlarca Alman aracından rahatsız
Almanya'nın ticaret bilançosundaki fazlalığından şikayet eden Trump, Almanya'nın milyonlarca araç satmasını durdurmak istiyor.
Akdeniz'de 34 göçmen öldü yüzlercesi kayıp
Akdeniz'de dün alabora olan ahşap teknenin içindeki 34 kişi öldü yüzlerce kişi kayıp.
ABD'li kadın hırsızın önüne atladı
ABD'li kadın benzin istasyonunda arabasını çalmak isteyen hırsızın önüne atlayarak canını tehlikeye attı.
Halep'te turizm sezonu açıldı
Suriye'nin en büyük kenti Halep'te, 2012 yılından bu yana ilk kez turist sezonu açıldı ve turistlere yönelik bir tur gerçekleştirildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mustafa Ceceli ve Sinem Ceceli boşandı

Mustafa Ceceli ve Sinem Ceceli boşandı

280
First Lady'lerin aile fotoğrafındaki tek erkek

First Lady'lerin aile fotoğrafındaki tek erkek

284
Trump'ın Cumuhurbaşkanı Erdoğan ve May'e bakışı

Trump'ın Cumuhurbaşkanı Erdoğan ve May'e bakışı

176
CHP Meclis'in çalışmasını engelleyecek

CHP Meclis'in çalışmasını engelleyecek

181
Kanada Başbakanı yine çoraplarıyla gündemde

Kanada Başbakanı yine çoraplarıyla gündemde

58
5 günlük haritalı hava raporu

5 günlük haritalı hava raporu

25
PKK sempatizanları ABD Kongresi'nde

PKK sempatizanları ABD Kongresi'nde

178
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM