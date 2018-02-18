ABD'liler Trump'ı Putin'in aşçısı seçtirdi diyor

ABD Adalet Bakanı Yardımcısı Rod Rosenstein, Rusların 2016’daki ABD seçimlerine müdahale ettiğine dair yürütülen soruşturmayla ilgili ilk iddianameyi açıkladı.

PUTİN'İN AŞÇISI

Rusya Devlet Başkanı Putin’e yakınlığı ve yemek sektöründe olması dolayısıyla ‘Putin’in aşçısı’ diye anılan milyarder işadamı Yevgeny Prigozhin, St. Petersburg’daki ‘trol fabrikası’nı finanse etmekle suçlandı. İddianamede 12 kişi daha suçlanıyor.

Özel Savcı Robert Mueller’in suçladığı 13 Rus vatandaşından en çok dikkat çeken isim olan Yevgeny Prigozhin'in, ABD’ye yönelik kampanyayı finanse ettiği öne sürülüyor.

YEMEK SEKTÖRÜNE GİRDİ

Sovyetler Birliği döneminde soygundan hapis yatan Yevgeny Prigozhin, serbest kaldıktan sonra sosis satmaya başladı. Ancak daha sonra kurduğu bağlantılarla yemek sektöründe dev bir isim oldu.

ORDUYA BİLE YEMEK VERİYOR

Birçok restoranı, Concord adlı bir danışmanlık ve bir yemek şirketi bulunan Prigozhin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e çok yakın bir isim. Orduya bile yemek veren Prigozhin’in Putin’e yakınlığından dolayı lakabı ‘Putin’in aşçısı’.

TROL FABRİKASI

Amerikan savcılığına göre 56 yaşındaki Yevgeny Prigozhin, ‘trol fabrikası’ ya da ‘trol çiftliği’ diye bilinen Rusya merkezli Internet Araştırma Ajansı’nın sahibi. Merkezi St. Petersburg’daki ajansın bir diğer adı da Glavset.

CLİNTON ALEYHİNE BİLGİLER YAYIYORLARDI

Glavset’teki Rus görevliler, sosyal medyada kendilerini Amerikalı gibi gösteren hesaplar açtıktan sonra Hillary Clinton aleyhine olacak bilgiler yayıyordu. İddialara göre troller, Batılı ülkelerdeki sosyal ve siyasal tansiyonu artırmaya, tartışmaları alevlendirmeye yönelik paylaşımlar yaparken, Rusya içinde ise muhalifleri baskı altına almak üzere hareket ediyor.

SUÇLAMALARA YANIT VERDİ: AMERİKALILAR KOLAY ETKİLENİYOR

Prigozhin, kendisine yönelik suçlamalarla ilgili olarak Rus RIA Novosti haber ajansına yaptığı açıklamada, "Amerikalılar kolay etkilenen insanlar. Görmek istediklerini görüyorlar. Onlara çok saygım var. Listede yer aldığım için üzgün değilim. Eğer şeytanı görmek istiyorlarsa, bırakın görsünler." dedi.

Milyarder işadamı Prigozhin dışında listede suçlanan diğer 12 isim de Prigozhin’in kurduğu Internet Araştırma Ajansı’nda çalışan isimler. Bunlardan ikisi şirketin CEO’su olan emekli üst düzey polis yetkilisi Mikhail Bystrov ve Müdür Mikhail Burchik.