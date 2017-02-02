ABD'liler: Trump'ın başkan olmasını Tanrı istedi

ABD’de yapılan bir kamuoyu araştırması, ABD'li seçmenlerin önemli bir kısmının 2016’daki başkanlık seçimlerinde Tanrı’nın rol oynadığını düşündüğünü gösterdi.

YÜZDE 28'İ TRUMP'IN BAŞKAN OLMASINI TANRI'NIN İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Herhangi bir partiyle bağı olmayan Public Religion Research Institute tarafından gerçekleştirilen ankete göre, ABD'lilerin yüzde 41’i Tanrının seçim sonuçlarında az veya çok rolü olduğunu düşünüyor. Buna göre Tanrı’nın rolünün büyük olduğunu söyleyenler yüzde 28 olurken, yüzde 13’lük bir kesim bu rolün düşük olduğunu ifade ediyor.

Anket sonuçları parti aidiyetleri üzerinden incelendiğinde, Cumhuriyetçilerin yüzde 45’i Tanrı’nın 'Amerika’yı yeniden güçlü yapmak' (Donald Trump'ın başkanlık kampanyası sloganı) istediğine inanırken, bu oran Demokratlar’da sadece yüzde 18 gözüküyor.

Public Religion Research Institute’un kamuoyu araştırmasında Tanrı’nın rolüne en çok inanan dindar kesim tahmin edileceği üzere beyaz Evanjelik Protestanlar..