taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.853
USD
3,6887
EURO
3,9211
ALTIN
152,60
PETR
55,6100

ABD'nin Afganistan'a attığı bomba anı yayınlandı

ABD'nin dün Afganistan'a 'tüm bombaların anası' olarak adlandırılan GBU-43/B bombasıyla gerçekleştirdiği saldırı, anbean görüntülendi.

14.04.2017 - 15:17
  1. Haberler
  2. Dünya

ABD Hava Kuvvetlerinin, Afganistan'ın Nangarhar vilayetinde bir IŞİD hedefine 'tüm bombaların anası' olarak bilinen envanterindeki 'nükleer olmayan en büyük bomba' GBU-43/B ile düzenlediği saldırının ilk görüntüleri servis edildi.

ABD'nin Afganistan'a attığı bomba anı yayınlandı

DEVASA KRATER OLUŞTU

Görüntülerde 11 ton gücündeki bombanın atıldığı noktada devasa bir krater oluşturduğu ve saldırının ardından bölge üzerinde büyük bir bulut kapladığı görüldü.

ABD'nin Afganistan'a attığı bomba anı yayınlandı VİDEO

ABD'nin Afganistan'a attığı bomba anı yayınlandı

İLK KEZ 2003 YILINDA TEST EDİLMİŞTİ

İlk kez 2003 yılında test edilen GBU-43/B, neden olabileceği sivil kayıplar nedeniyle kullanılmamıştı.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Beşiktaş tur umutlarını İstanbul'a bıraktı

Beşiktaş tur umutlarını İstanbul'a bıraktı

121
Deniz Baykal'ı zorlayan soru: PKK neden hayır diyor

Deniz Baykal'ı zorlayan soru: PKK neden hayır diyor

427
TSK'dan Kılıçdaroğlu'na mangalı karşılama açıklaması

TSK'dan Kılıçdaroğlu'na mangalı karşılama açıklaması

248
Şenol Güneş: Lyon başkanı olayı körüklüyor

Şenol Güneş: Lyon başkanı olayı körüklüyor

27
Suriye'den Trump'a 'hayvan' tepkisi

Suriye'den Trump'a 'hayvan' tepkisi

105
Kılıçdaroğlu'na verilen cephe selamı ne anlama geliyor

Kılıçdaroğlu'na verilen cephe selamı ne anlama geliyor

331
Erdoğan: Deniz Yücel iade edilmeyecek

Erdoğan: Deniz Yücel iade edilmeyecek

86
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM