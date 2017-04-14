ABD Hava Kuvvetlerinin, Afganistan'ın Nangarhar vilayetinde bir IŞİD hedefine 'tüm bombaların anası' olarak bilinen envanterindeki 'nükleer olmayan en büyük bomba' GBU-43/B ile düzenlediği saldırının ilk görüntüleri servis edildi.

DEVASA KRATER OLUŞTU

Görüntülerde 11 ton gücündeki bombanın atıldığı noktada devasa bir krater oluşturduğu ve saldırının ardından bölge üzerinde büyük bir bulut kapladığı görüldü.

ABD'nin Afganistan'a attığı bomba anı yayınlandı VİDEO

İLK KEZ 2003 YILINDA TEST EDİLMİŞTİ

İlk kez 2003 yılında test edilen GBU-43/B, neden olabileceği sivil kayıplar nedeniyle kullanılmamıştı.