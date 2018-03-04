ABD'nin Ankara Büyükelçiliği 1 günlüğüne kapandı

ABD, Ankara'daki Büyükelçiliğini 1 günlüğüne kapattı. Kararın güvenlik endişesiyle alındığı duyuruldu.

ABD VATANDAŞLARINI KORKUTTU: "GÜVENLİĞİNİZİ ARTTIRIN"

ABD’nin Ankara Büyükelçiliğinin internet sitesinden yapılan duyuruda, “Popüler turistik alanları, alışveriş merkezlerini, alışveriş bölgelerini ve spor-eğlence merkezlerini ziyaret etmeyi tercih ederseniz, kişisel güvenlik durumunuzu ve duyarlılığınızı artırın” denildi.

"DİKKAT ÇEKMEMEYE ÇALIŞIN"

Duyuruda, “Güvenliğinize ilişkin aile ve arkadaşlarınızı bilgilendirin, gelişmeler için yerel medyayı izleyin ve dikkat çekmemeye çalışın” uyarısında bulundu.

Ayrıca bugün için ABD’nin Ankara Büyükelçiliğinde vize başvurusu, pasaport yenileme ve noterlik hizmetleri gibi rutin işlemler de yapılmayacak.