ABD'nin Ankara Büyükelçisi Bass halay çekti

ABD'nin Ankara Büyükelçisi John Bass, dün akşam Göksel ve Merve Özdoğan çiftinin JW Marriott Otel'deki düğüne katıldı. Genç çifti tebrik eden Bass, onlarla bir süre sohbet etti.

HALAY ÇEKTİ

Düğünün ilerleyen saatlerinde gelin ve damadın piste çıkma davetini kabul eden Bass, eşi Holly Holzer Bass ile Ogan Han'ın söylediği türkülerle halay çekti.

UZUN SÜRE PİSTTE KALDI

Orkestranın seslendirdiği şarkıya eşiyle dans ederek eşlik eden Büyükelçi, uzun süre pistte kaldı. Bass ve eşi, davetlilerin oynadığı Ankara ve Roman oyun havalarını da ilgiyle izledi. Düğünün bitimine kadar kalan Bass, gelin ve damadın mutluluğuna eşlik etti.

AKILLARA ERTEM ŞENER'LE İNGİLİZ ELÇİNİN KAVGASI GELDİ

John Bass'ın 'neşeli bir halay'la gündeme gelmesi akıllara spor spikeri ve televizyoncu Ertem Şener ile İngiltere'nin Türkiye Büyükelçisi Richard Moore'un sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki kavgasını akıllara getirdi.

Richard Moore'un 'neşeli bir şekilde baharın gelişine yönelik yayınladığı' mesaja Ertem Şener, "Suriye'de kimyasal silah ile çocuk öldüren katilin sahipleri Bahar'dan, Lale'den konuşamaz! O…. Çocuğusunuz..." diye cevap vermişti.