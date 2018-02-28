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ABD'nin askeri üssüne gelen zarf 11 kişiyi hastanelik etti

ABD'nin Virginia'daki üssüne gönderilen bir zarfın açılması sonucu içindeki maddeden 11 kişi etkilendi.

AA | 28.02.2018 - 04:16..
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ABD'nin askeri üssüne gelen zarf 11 kişiyi hastanelik etti

ABD'nin Virginia eyaletindeki Fort Myer-Henderson Müşterek Askeri Üssü'nde yaşanan olaydan etkilenen 11 kişiden 3'ünün hayati durumunu koruduğu açıklandı.

DENİZ PİYADELERİNE TIBBİ DESTEK ALTINDA

Deniz Piyadeleri Komutanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Myer-Henderson Hall Müşterek Üssü'nde içinde bilinmeyen bir madde bulunan zarf alındı. Etkilenen binadaki personel ivedi tedbirler alarak binayı boşalttı." ifadelerine yer verildi.

Üs yetkililerinin Zararlı Madde Birimi ile Federal Soruşturma Bürosuna (FBI) durumu ilettiği belirtilen açıklamada, çok sayıda deniz piyadesinin olay nedeniyle tıbbi destek aldığı duyuruldu.

ABD'nin askeri üssüne gelen zarf 11 kişiyi hastanelik etti VİDEO

ABD'nin askeri üssüne gelen zarf 11 kişiyi hastanelik etti

3 HASTANIN DURUMU CİDDİ

Arlington İlçe İtfaiyesinden yapılan açıklamada ise idari binada zarfın açılmasından sonra rahatsızlanan 11 kişiden 3'ünün hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Daha sonra yapılan bir paylaşımda, "Hastaneye kaldırılan 3 hastanın durumu ciddiyetini koruyor. Komutanlık olaydan sonra bazı birliklere tekrar görev başı yaptırdı. Soruşturma devam ediyor." açıklamasında bulunuldu.

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

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