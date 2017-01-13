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ABD'nin Avrupa'ya askeri sevkiyatı

Amerika Birleşik Devletleri ordusuna bağlı askerler ve tanklar, NATO güvenlik görevi çerçevesinde Polonya’ya girdi.

13.01.2017 - 00:12
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Soğuk Savaş döneminden beri Amerikan askerlerinin Avrupa kıtasındaki en büyük asker sevkiyatı olan NATO ‘Atlantik Çözüm’ görevi çerçevesinde üç bin Amerikan askeri, ağır teçhizatlarıyla birlikte Polonya ve yakınındaki diğer NATO ortakları olan Estonya, Letonya, Litvanya, Romanya, Bulgaristan ve Macaristan’da dönüşümlü olarak konuşlanacak.

ABD'nin Avrupa'ya askeri sevkiyatı

OBAMA'NIN 2014'TEKİ TALİMATI

Görev süresi sonlanmak üzere olan ABD Başkanı Barack Obama, 2014 yılında Ukrayna’nın Kırım bölgesinin Rusya tarafından ele geçirilmesine bir reaksiyon olarak, doğu Avrupa’daki NATO müttefiklerine destek amacıyla zırhlı birliklerin yönlendirilmesi talimatını verdi.

Operasyona Rusya tarafından tepki gelirken, Kremlin’in bu durumu “kapılarındaki tehdit” olarak tanımladığı kaydedildi.

ABD'nin Avrupa'ya askeri sevkiyatı

RUSYA'NIN BATISINA NATO HATTI

Yeni Başkan Donald Trump’ın görev başına geçmesine bir hafta kala başlayan operasyon, Amerikan düşünce kuruluşu GMF Başkanı Michal Baranowski tarafından, doğu Avrupa’da Rusya’ya karşı “tuzak teli” olarak değerlendirildi.

ABD'nin Avrupa'ya askeri sevkiyatı

AFP’ye konuşan Baranowski, çekilen bu hat sayesinde, Rusya’nın Baltık ülkelerine karşı kolay bir zafer elde edemeyeceğini çünkü olası bir müdahalenin, bölgesel bir çatışma olmanın ötesinde NATO müttefiklerini etkileyeceğini söyledi.

Harekata 87 Abrams tankı ve 500 personel taşıyıcının dahil olduğu çeşitli ağır donanımların katılmakta olduğu öğrenildi.

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