ABD’nin başarılı okulları Türk öğrenci arıyor

Dünyanın önde gelen iş adamlarını, politikacılarını, sanatçılarını, akademisyen ve girişimcilerini yetiştiren, Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) en iyi liseleri, Türk öğrencileri arasına katmak için İstanbul’a geliyor.

6 KASIM'DA İSTANBUL'DA OLACAKLAR

Okullar ile Türk öğrencileri buluşturacak birkaç organizasyon, kasımda ‘LMK Consulting’ tarafından İstanbul’da gerçekleştirilecek. Organizasyonların ilki olan ‘Independent Boarding Schools’, 6 Kasım’da Four Seasons Hotel’de öğrencilerle buluşacak

Cranbrook Schools ‘Kent School, Northfield Mount Hermon School’, ‘Western Reserve School’ gibi üniversiteye hazırlık liseleri organizasyona katılacak.

EĞİTİME ODAKLANMIŞ OKUL

Ailelerin yurtdışındaki liselere çocuklarını göndermelerinin son dönemde popüler olduğunu söyleyen ‘LMK Consulting’ kurucusu Leyla Merve Kayalı, İstanbul’daki organizasyonlarda yabancı liselerin kabul müdürlerinin birebir görüşmeler yürüteceklerini belirtti.

DÜNYANIN KÖKLÜ LİSELERİNDEN

Leyla Merve Kayalı, "Kuruluşu 1800’lü yıllara dayanan, dünyanın köklü liselerinin kabul müdürleriyle direkt iletişime geçmek çok zordu. Bu defa kendileri İstanbul’a gelerek Türk öğrenci ve velilerle görüşme yapacak. İstanbul, Londra ve Düsseldorf olarak sadece üç merkezde organizasyon yapacaklar. Okulların önemli bir özelliği de üniversite hedefleri doğrultusunda odaklanılmış bir eğitim vermesi. Sanat, spor, sosyal sorumluluk projesi gibi alanlar da okulların ders programlarında yer alıyor. Eğitim notları yanında ilgi duydukları bu alanlardaki başarıları da okul tarafından çok önemseniyor. Kâr amacı gütmeyen bu okullarda sınırlı da olsa burs imkânları var. Zamanında yurtdışında ailesinin imkânı olmadan okumuş biri olarak, öğrencilerimizi çok iyi anlıyorum" dedi.