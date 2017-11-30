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ABD'nin BM elçisi: Kuzey Kore ile savaşa daha yakınız

ABD'nin BM Büyükelçisi Nikki Haley, son füze denemesinin, Pyongyang ve Washington'u savaşa biraz daha yaklaştırdığını belirtti.

AA | 30.11.2017 - 12:13..
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Haley, BM Güvenlik Konseyi'nin acil toplantısında yaptığı konuşmada, deneme için "Eğer savaş çıkarsa bu, dün tanık olduğumuz, süregelen saldırganca eylemler yüzünden olur ve savaş çıkarsa, şüphesiz ki Kuzey Kore bütünüyle ortadan kaldırılır." ifadesini kullandı.

ABD'nin BM elçisi: Kuzey Kore ile savaşa daha yakınız

TRUMP'TAN ÇİN'E: "KUZEY KORE'YE PETROL SATMAYIN"

Nikki Haley ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın dün Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'i arayarak Çin'in Kuzey Kore'ye ham petrol satışını kesmesinin zamanının geldiğini söylediğini aktardı.

ABD Başkanı Trump da Çin Devlet Başkanı Şi ile telefonda görüştükten sonra Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kuzey Kore'ye bugün yeni yaptırımlar getirileceğini açıklamıştı.

Trump, "Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Kuzey Kore'nin provokatif eylemleri hakkında az önce görüştüm. Bugün Kuzey Kore'ye ilave yaptırımlar getirilecek. Bu durumu ele alacağız." diyerek Pyongyang'ın dünkü kıtalar arası balistik füze denemesinin ardından ikinci kez yeni yaptırımlara vurgu yapmıştı.

ABD'nin BM elçisi: Kuzey Kore ile savaşa daha yakınız

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