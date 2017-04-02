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ABD'nin BM temsilcisinden Rusya çıkışı

ABD'nin BM Temsilcisi Nikki Haley, Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale ettiğinden şüphe olmadığını söyledi.

02.04.2017 - 23:32
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ABD'nin BM temsilcisinden Rusya çıkışı

ABD'nin BM temsilcisi Nikki Haley, ABD'de bazı televizyon programlarına katılarak Rusya'nın ABD seçimlerine müdahalesi, Kırım'ı işgali ve Suriye rejimine olan desteği gibi konularda soruları yanıtladı.

Önce ABC'de konuşan Haley, Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale ettiği konusunda herkesin hemfikir olduğunu belirterek, "Seçimlerimize hiçbir ülkenin müdahale etmesini asla kabul etmeyiz." dedi.

"WASHİNGTON'DAKİ TARTIŞMALAR BAŞKENT GEVEZELİKLERİ"

Rusya'nın müdahalesine ilişkin Washington'daki tartışmalar ve soruşturmaların hatırlatılması üzerine Haley, bunları "başkent gevezelikleri" olarak nitelendirerek bu söylentilere değil gerçek sorunlara odaklanılması gerektiğini savundu.

"Şu anda Rusya ile aramızda bir aşk ilişkisi yok. Eski gücümüzü kazanmaya başladığımızın onlar da farkında." diye konuşan Haley, Rusya'yı Kırım'ı işgal etmeleri ve Ukrayna sorunundaki eylemleri nedeniyle eleştirdiğini söyledi.

"RUSYA'YA GÜVENMEDİĞİMİZİ HER ZAMAN SÖYLEDİM"

Rusya'ya güvenilemeyeceğini de kaydeden Haley, "Sizin de bildiğiniz gibi Rusya'ya güvenmediğimizi her zaman söyledim." diye konuştu.

"ESED SAVAŞ SUÇLUSU"

Haley, CBS'te katıldığı programda da Rusya'ya yönelik eleştirilerini sürdürerek bu ülkenin Suriye iç savaşındaki pozisyonunu gündeme getirdi.

Rusya'yı birçok konuda eleştirdiklerini kaydeden Haley, "Rusya ile aynı görüşte olmadığımız konularda sesimizi yükseltiyoruz. Esed bir savaş suçlusu olmasına ve halkına korkunç şeyler yapmasına rağmen Rusya onu çok fazla koruyor. Bu konuda sesimizi yükseltmeyi sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

Kırım'ın işgali nedeniyle Obama döneminde Rusya'ya ambargo uygulanması kararı alındığını hatırlatan ve bu şekilde baskıları sürdüreceklerini ifade eden Haley, "Gerekli olduğu zaman Rusya'ya karşı çıkmayı destekliyorum." diye konuştu.

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