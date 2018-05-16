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ABD'nin BM temsilcisinden skandal sözler

ABD'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Nikki Haley, 62 Filistinliyi şehit eden ve 8 aylık bir bebeğin ölümüne neden olan İsrail'i, Hamas karşısında "ölçülü davrandığı" için övdü.

REUTERS | 16.05.2018 - 12:00..
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İsrailin barbarlığı tüm dünya tarafından lanetlenirken, İsrail askerlerinin uyguladığı sistematik soykırım yine ABD tarafından takdir edildi.

ABD'nin Birleşmiş Milletler büyükelçisi Nikki Haley, İsrail'i Filistinli militan örgüt Hamas karşısında "itidalli davrandığı" için övdü.

ABD'nin BM temsilcisinden skandal sözler

"KİMSE DAHA ÖLÇÜLÜ DAVRANAMAZDI"

Haley, Hamas'ın "ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımaya karar vermesinden çok önceden beri ve yıllardır" şiddeti kışkırttığını söyledi.

Salı günü Gazze'de yaşanan şiddet olayları üzerine dün acil olarak toplanan BM Güvenlik Konseyi'ne hitaben konuşan Haley, "Bu konseydeki hiçbir ülke, İsrail'den daha itidalli davranamazdı" dedi.

Haley, büyükelçiliğin Kudüs'e taşınmış olmasının, barış görüşmeleri konusu için bir önyargı oluşturmadığını ve barış beklentilerine hiçbir biçimde zarar vermediğini söyledi.

GAZZE ŞEHİTLERİNİN SAYISI ARTIYOR

Gazze sınırında, ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasını protesto etmek ve Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını anmak isteyen göstericilere İsrail askerlerinin ateş açması sonucu 62 Filistinli şehit oldu, 3 bin 188 kişi yaralandı.  İsrail güçlerinin attığı göz yaşartıcı gaz bombalarından etkilenen 8 aylık Leyla, katliamın "en küçük şehidi" oldu.

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