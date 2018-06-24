ABD'nin devasa uçak mezarlığı

10 km karelik alana sahip Davis-Monthan hava üssü, görevini tamamlamış ve emekliye ayrılmış savaş uçakları dahil 4400 uçağı barındırıyor.

Bazıları sanki birkaç saat önce buraya getirilmiş, bazıları ise kumun ve tozun aşındırıcı etkisinden korunmak için örtülü tutuluyor.

Dünyanın en büyük uçak mezarlığı

YEDEK PARÇA İÇİN BEKLETİLİYORLAR

Kapalı hangarlarda ise yığın halinde uçak parçaları, Amerika’nın ya da dünyanın başka bir bölgesine gönderilerek başka bir uçağa takılmak üzere bekletiliyor.

Bu üs dünyanın tek değil ama en büyük uçak mezarlığı.

ARİZONA HAVASI, PASLANMAYI GECİKTİRİYOR

Arizona’nın nem oranı düşük, sıcak, kuru havası uçakların daha uzun süre paslanmadan ve aşınmadan korunmasını sağlıyor.

Ayrıca 15 cm’lik toprağın altı sert kil ile kaplı; böylece pahalı iniş pistleri ya da park rampalarına gerek kalmadan uçakların park etmesi mümkün oluyor.