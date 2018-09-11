ABD'nin Doğu kıyıları kasırgaya hazırlanıyor

Atlas Okyanusu'nda etkili olan ve perşembe günü ABD'nin doğu kesimini vurması beklenen Florence Kasırgası hızla bölgeye yaklaşıyor. Yetkililer bölgede acil durum ekiplerini hazır bekletirken, ABD'nin son 20 yıldaki en şiddetli kasırgası olabileceği uyarısı yapılıyor.

MARKET RAFLARI BOŞALDI

Kasırgaya hazırlıklı olmak için önlemlerini alan bölge sakinleri, büyük bir panik içinde. Bir kaos ikliminin hakim olduğu doğu yakasında yerel halk marketlere akın etti. Temel ihtiyaç malzemeleri ile birlikte gıda ürünlerini stoklayan bölge halkı marketlerin raflarındaki ürünlerin hemen hepsini boşalttı.

TÜP KUYRUĞUNA GİRDİLER

Güney Carolina'nın Myrtle Beach bölgesinde de kasırga hazırlıkları yapılıyor. Bölge halkı enerji kesintilerine karşı tüp ve yakıt malzemeleri depoluyor. Halk tüp alabilmek için kuyruklara girdi.

EVLERİN KAPI VE PENCERELERİ KAPATILDI

Kasırga yaklaştıkça hazırlıklar da hızlandı. Özellikle bölge sakinleri evlerini fırtınadan korumak için kapı, cam ve pencerelerine tahtalar çaktı.

ASKERİ GEMİLER BÖLGEDE

Bölgede evlerini terk etmek istemeyenlere yerel makamlar kum torbaları verirken, birçok mağaza ve süpermarket adeta yağmalandı. Gıda, su ve batarya gibi malzemeler adeta tükenirken, bölgede yaşayanlar rafları adeta yağmaladı.

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ABD donanması da en az 30 geminin Florence’in yolundan çekildiğini ve başka bölgelere sevk edildiğini duyurdu.

DEV KASIRGA YAKLAŞIYOR

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Florence Kasırgası'nın kategorisini 4 olarak güncelledi ve bu kasırganın şiddetinin saatte 225 kilometreyi geçtiğini duyurdu. Florence uzay istasyonundan yeniden gözlemlendi.





Merkezden yapılan açıklamada, kasırganın şiddetinin artıp 5'inci kategoriye yükselebileceğine işaret edilerek, "Gerçek şu ki yoğunluğu ne olursa olsun Florence geniş ve oldukça tehlikeli bir kasırga olacak." ifadesine yer verildi.

Kasırganın etkili olması beklenen Güney Carolina'nın Valisi Henry McMaster ise eyaletin kıyı kesimindeki 8 bölgesinde tahliye emri verildiğini, 26 bölgede de okullar ve sağlık merkezleri dahil devlet dairelerinin kapatıldığını belirtti.

TRUMP'TAN UYARI

ABD Başkanı Donald Trump ise resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ABD'lileri yaklaşan kasırgayla ilgili uyardı.

Trump, "Florence'in son yıllarda doğu kesimini vuran en kötü kasırgalardan biri olabileceği bilgisini aldım. Ayrıca Kuzey Carolina, Güney Carolina ve Virginia'yı doğrudan vuracağı söylendi. Lütfen hazırlıklı ve güvende olun" ifadelerini kullandı.