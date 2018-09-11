taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.44205
Euro
7.47455
Altın
1197.769
Borsa
92389.11
Gram Altın
248.151

ABD'nin Doğu kıyıları kasırgaya hazırlanıyor

ABD'nin Doğu kıyılarını vuracak olan Florence kasırgası bölgede büyük bir panik havası oluşturdu. Fırtınaya hazırlıklı girmeye çalışan bölge halkı, marketlere akın etti, rafları boşalttı.

Özel Haber | 11.09.2018 - 15:16..
  1. Haberler
  2. Dünya
ABD'nin Doğu kıyıları kasırgaya hazırlanıyor

Atlas Okyanusu'nda etkili olan ve perşembe günü ABD'nin doğu kesimini vurması beklenen Florence Kasırgası hızla bölgeye yaklaşıyor. Yetkililer bölgede acil durum ekiplerini hazır bekletirken, ABD'nin son 20 yıldaki en şiddetli kasırgası olabileceği uyarısı yapılıyor.

ABD'nin Doğu kıyıları kasırgaya hazırlanıyor

MARKET RAFLARI BOŞALDI

Kasırgaya hazırlıklı olmak için önlemlerini alan bölge sakinleri, büyük bir panik içinde. Bir kaos ikliminin hakim olduğu doğu yakasında yerel halk marketlere akın etti. Temel ihtiyaç malzemeleri ile birlikte gıda ürünlerini stoklayan bölge halkı marketlerin raflarındaki ürünlerin hemen hepsini boşalttı.

ABD'nin Doğu kıyıları kasırgaya hazırlanıyor

TÜP KUYRUĞUNA GİRDİLER

Güney Carolina'nın Myrtle Beach bölgesinde de kasırga hazırlıkları yapılıyor. Bölge halkı enerji kesintilerine karşı tüp ve yakıt malzemeleri depoluyor. Halk tüp alabilmek için kuyruklara girdi.

ABD'nin Doğu kıyıları kasırgaya hazırlanıyor

ABD'nin Doğu kıyıları kasırgaya hazırlanıyor

EVLERİN KAPI VE PENCERELERİ KAPATILDI

Kasırga yaklaştıkça hazırlıklar da hızlandı. Özellikle bölge sakinleri evlerini fırtınadan korumak için kapı, cam ve pencerelerine tahtalar çaktı.

ABD'nin Doğu kıyıları kasırgaya hazırlanıyor

ASKERİ GEMİLER BÖLGEDE

Bölgede evlerini terk etmek istemeyenlere yerel makamlar kum torbaları verirken, birçok mağaza ve süpermarket adeta yağmalandı. Gıda, su ve batarya gibi malzemeler adeta tükenirken, bölgede yaşayanlar rafları adeta yağmaladı.

ABD deniz kuvvetleri Florence kasırgası için 30 gemi gönderdi - VİDEO

ABD donanması da en az 30 geminin Florence’in yolundan çekildiğini ve başka bölgelere sevk edildiğini duyurdu.

ABD'nin Doğu kıyıları kasırgaya hazırlanıyor

DEV KASIRGA YAKLAŞIYOR

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Florence Kasırgası'nın kategorisini 4 olarak güncelledi ve bu kasırganın şiddetinin saatte 225 kilometreyi geçtiğini duyurdu. Florence uzay istasyonundan yeniden gözlemlendi.

ABD'nin Doğu kıyıları kasırgaya hazırlanıyor


Merkezden yapılan açıklamada, kasırganın şiddetinin artıp 5'inci kategoriye yükselebileceğine işaret edilerek, "Gerçek şu ki yoğunluğu ne olursa olsun Florence geniş ve oldukça tehlikeli bir kasırga olacak." ifadesine yer verildi.

ABD'nin Doğu kıyıları kasırgaya hazırlanıyor

Kasırganın etkili olması beklenen Güney Carolina'nın Valisi Henry McMaster ise eyaletin kıyı kesimindeki 8 bölgesinde tahliye emri verildiğini, 26 bölgede de okullar ve sağlık merkezleri dahil devlet dairelerinin kapatıldığını belirtti.

TRUMP'TAN UYARI

ABD Başkanı Donald Trump ise resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ABD'lileri yaklaşan kasırgayla ilgili uyardı.

Trump, "Florence'in son yıllarda doğu kesimini vuran en kötü kasırgalardan biri olabileceği bilgisini aldım. Ayrıca Kuzey Carolina, Güney Carolina ve Virginia'yı doğrudan vuracağı söylendi. Lütfen hazırlıklı ve güvende olun" ifadelerini kullandı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Libya açıklarında 100’den fazla göçmen öldü

Libya açıklarında 100’den fazla göçmen öldü

36
ABD'de Florence hazırlığı: 30 savaş gemisi kaçırıldı

ABD'de Florence hazırlığı: 30 savaş gemisi kaçırıldı

15
ABD, Gürcistan'da insanlar üzerinde deney yapıyor iddiası

ABD, Gürcistan'da insanlar üzerinde deney yapıyor iddiası

1
En büyük balığı avlayan Türk sporcu Dünya Şampiyonu

En büyük balığı avlayan Türk sporcu Dünya Şampiyonu

1
Her 5 saniyede bir çocuk açlıktan can veriyor

Her 5 saniyede bir çocuk açlıktan can veriyor

1
Ahıska Türkleri Gürcistan'a dönmek istiyor

Ahıska Türkleri Gürcistan'a dönmek istiyor

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM