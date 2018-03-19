ABD'nin eğittiği teröristler imha edildi

Zeytin Dalı Harekatı ABD'nin eğittiği ve Suriye'nin kuzeyine yerleştirdiği YPG/PKK'lı teröristlerin sonu oldu.

Harekat boyunca 3603 terörist öldürüldü. Teröristler öldürüldükçe özellikle Avrupa Birliği ve AB'nin sesi çıkan ülkelerinden TSK operasyonu durdursun açıklamaları art artda geldi.

Aslında Afrin'deki teröristlerin tamamı imha edilmiş değil. Bazıları bölgeden hızla kaçtı. Fakat TSK'nın operasyonları devam edecek ve bu operasyonlarda onlar da imha edilecek.

Afrin'de Mehmetçik'ten komando andı VİDEO