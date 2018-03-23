ABD'nin ek gümrük vergilerine Rusya'dan misilleme

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakan Yardımcısı Viktor Yevtuhov, ABD’nin ithal çelik ve alüminyuma ek gümrük tarifesi uygulaması nedeniyle Amerikan ürünlerine kısıtlamalar getirileceğini söyledi.

Yevtuhov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD’nin sadece ulusal güvenliğini dikkate alarak, tümüyle tek taraflı bir karar alan ilk Dünya Ticaret Örgütü üyesi ülke olduğunu vurguladı.

SANAYİMİZ ZARAR GÖRECEK

ABD’nin ithal çelik ve alüminyuma ek gümrük tarifesi uygulaması nedeniyle bir dizi önlemler alınacağını belirten Yevtuhov, “Çünkü bu karar nedeniyle bizim sanayimiz ve şirketlerimiz zarar görecek. Biz de bazı Amerikan ürünlerine kısıtlamalar getireceğiz. Bence ek tarifeye maruz kalan tüm ülkeler de bu yolu izleyecek.” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Mart'ta ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 gümrük tarifesi uygulanacağını açıklamıştı.