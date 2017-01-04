ABD'nin El Bab'da vermek istediği desteğin ayrıntıları

ABD'nin Türkiye'ye PYD/PKK'ya dokunulmaması şartıyla El Bab'da yapmak istediği yardımların içeriğine bakıldığında aslında reddedilmek üzere bir teklif sunulduğu anlaşılıyor.

ABD'NİN TEKLİFLERİ

Pentagon yetkilisinin, Anadolu Ajansı'na yaptığı itiraflara göre ABD'nin yardım listesinde silahlı insansız hava araçları, hava desteği ve DEAŞ'a karşı savaşan ılımlı muhaliflere mühimmat sağlanması gibi teklifler yer alıyor.

"MÜNBİÇ'E GİDİLMESİN"

Türk yetkililerin bu koşulları uzun süredir reddettiğini ifade eden yetkili, "Mesela El Bab'dan sonra Münbiç'e gidilmesin. DEAŞ ile mücadelede koalisyon ile tek bir koordinasyon merkezi üzerinden operasyon gerçekleştirilsin." diyor.

TÜRKİYE'DE İHA VAR, HAVA DESTEĞİNİ RUSYA VERİYOR

Türkiye'nin bunları uzun süredir reddetmesi ise şaşılacak bir durum değil. Çünkü Türk Silahlı Kuvvetleri silahlı insansız hava araçlarıyla operasyon kapasitesine sahip. Ayrıca Rusya hava desteği vermeye başladı ve DEAŞ'a karşı savaşan ılımlı muhalifler de Türk subaylarının önderliğinde belirlenen hedeflere operasyonlar düzenliyor.