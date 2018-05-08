ABD'nin en büyük silah lobisinin başkanı Oliver North oldu

İran-Kontra, diğer adıyla İrangate skandalının baş aktörlerinden Oliver Nort, artık dünyanın en büyük silah lobisinin başındaki isim.

ABD'nin en güçlü silah lobisi olan Ulusal Silah Birliği'nin yöneticisi Wayne LaPierre, North için 'Amerika'nın özgürlüğü için mücadele eden efsane bir savaşçı' dedi.

"ONDAN DAHA İYİ BİRİNİ DÜŞÜNEMİYORUM"

Yazılı açıklamasında LaPierre, North'un 'yetenekli bir yorumcu ve becerikli bir lider' olduğunu söyledi. LaPierre, "Bu zamanlarda birliğimizin başkanlığına North'tan daha iyi birini düşünemiyorum" ifadelerini kullandı.

İRAN-KONTRA SKANDALI NEDİR?

NRA, Florida'da şubat ayında bir okula düzenlenen ve 17 kişinin öldüğü saldırıdan sonra silahlanmaya karşı yasal kısıtlamalara destek vermediği için tepki çekmişti. Saldırıdan sonra yüz binlerce kişi silahlanma karşıtı gösteriler için ülkenin dört bir yanında protesto gösterileri düzenlemişti.

Yapılan oylama sonucu birliğin başkanı olan olan eski ABD Deniz Piyadesi Yarbayı Oliver North, Reagon yönetiminde İran'a gizli, yasa dışı silah satışı yapıp, elde edilen parayı da Nikaragua'da komünist Sardinistalara karşı savaşan kontrgerillalara aktarılamsına öncülük etmişti. Sardinistalara karşı savaşan kontrgerillalara yardım, insan hakları ihlallerinden dolayı yasaktı.

Olayın ortaya çıkması üzerine emekli yarbay North yargılanmış ve 1989'da ABD fonlarını yasa dışı yollarla aktarmaktan suçlu bunulup mahkum edilmişti. Reagan yönetimini zora sokan skandal 'İran-Kontra skandalı' olarak biliniyor. North, daha sonra Kongre'de ifade vererek dokunulmazlık kazanmış ve hakkındaki ceza da kaldırılmıştı.