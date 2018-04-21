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ABD'nin en yaşlı suçlusu 83 yaşında idam edildi

ABD medyası, Alabama eyalet yetkililerinin 83 yaşındaki cinayet suçlusu Walter Moody hakkında verilen idam cezasının uygulandığını duyurdu.

Haber Merkezi | 21.04.2018 - 09:01..
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ABD'de bu zamana en kadar gerçekleştirilen en yaşlı suçlunun idamı yapıldı. 83 yaşındaki cinayet suçlusu Walter Moody hakkında verilen idam hükmü uygulandı.

İDAM EDİLEN EN YAŞLI MAHKUM

Moody'nin idam cezası, zehir enjekte edilerek infaz edildi. Moody'nin, ABD'de 1970'te idam cezalarıyla ilgili kabul edilen yeni yasalar yürürlüğe girdikten sonra idam edilen en yaşlı mahkûm olduğu ifade edildi.

ABD'nin en yaşlı suçlusu 83 yaşında idam edildi

BOMBALI SALDIRI

​Walter Moody, 1989'da postayla bomba yollayadığı Federal Yargıç Robert Vance'i öldürmekten suçlu bulunmuştu.

İdam cezasına çarptırılan suçluların tutulduğu hücrede 20 yıl kalan Moody'nin mahkeme kararını ABD Yüksek Mahkemesi'nde temyiz etme çabaları sonuçsuz kalmıştı.


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