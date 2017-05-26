taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
97.713
USD
3,5679
EURO
3,9969
ALTIN
144,11
PETR
51,3900

ABD'nin en zengin kadınları arasında bir Türk

ABD'de Türk iş kadını Eren Özmen, Forbes dergisinin ABD'deki "Servetini Kendi Yapan En Zengin 50 Kadın Listesi"nde 16'ncı sırada yer aldı.

26.05.2017 - 04:25
  1. Haberler
  2. Ekonomi

ABD'nin en zengin kadınları arasında bir Türk

Forbes dergisi, eşi Fatih Özmen ile Sierra Nevada Corporation (SNC) şirketinin sahibi olan kadını Özmen'e bu yıl da servetini miras yoluyla değil sıfırdan iş hayatına başlayıp kendi çabalarıyla milyarder olan en zengin kadın girişimciler listesinde yer verdi.

LİSTEDE YUKARI ÇIKTI

Özmen, Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) uzaya insan ve kargo taşıyacak uzay aracı yapma yetkisi verdiği üç şirketten biri SNC'den kaynaklanan 1,1 milyar dolarlık servetiyle Forbes'in ABD'de "Servetini Kendi Yapan En Zengin 50 Kadın Listesi"nde 16'ncı sırada gösterildi. Özmen, önceki yıllarda Forbes'ın listesinde daha alt sıralardaydı.

DÜNYANIN EN YENİLİKÇİ ŞİRKETLERİ ARASINDA GÖSTERİLİYOR

Eren Özmen'in eşiyle sahibi olduğu SNC, NASA ve Avrupa Uzay Ajansı ile çalışma başarısı dışında dünyanın en yenilikçi 10 şirketi arasında yer alıyor.

Nevada'da 1963'te kurulan SNC'yi 1994'te 20 elemanıyla satın alan Özmen çifti bugün firmayı ABD içinde 18 eyalette, 34 farklı yerde ve Türkiye, İngiltere ve Almanya'da faaliyet gösteren 3 bin çalışanlı "çok uluslu şirket"e dönüştürdü.

ABD'nin en zengin kadınları arasında bir Türk

Alman "Dornier 328" uçaklarının tüm fikri mülkiyet haklarını alan Özmen çifti, "Dream Chaser" adını verdikleri uzay gemisinin geliştirilmesi çalışmaları yürütüyor. Çiftin ayrıca Birleşmiş Milletler Uzay İşleri Ofisi (UNOOSA) ile gelişmekte olan ülkelere yönelik ortak bir çalışması bulunuyor.

LİSTENİN İLK ÜÇ SIRASINDAKİ GİRİŞİMCİ KADINLAR

Forbes'in listesinde Little Caesars'ın ve Detroit Red Wings'in sahibi Marian Ilitch 5,1 milyar dolarlık net varlığıyla birinci sırada bulunuyor.

Listenin ikinci basamağında ise Cumhuriyetçi Partinin en büyük destekçilerinden ve ABD Başkanı Donald Trump'ın yemin töreni komitesinde bulunan, 4,9 milyar dolarlık net varlığa sahip Diane Hendricks var.

Servetinin kaynağı medya gösterilen ve net varlığı 2,9 milyar dolar olan Oprah Winfrey ile 2,9 milyar dolarlık net varlığı olan benzin istasyonları ve mağazalar zinciri sahibi Judy Love, sıralamada üçüncülüğü paylaşıyor.

İlginizi Çekebilir
Evinize aylık 4 bin 479 TL girmiyorsa yoksulsunuz
Türk-İş, Mayıs ayına yönelik yoksulluk ve açlık sınırı rakamlarını açıkladı.
Altın kilogram fiyatında düşüş yaşandı
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasında (KMTP) altının kilogramı düne göre değişim göstermeyerek 143 bin 950 lira.
OPEC 172. Olağan Toplantısı Viyana'da başadı
Petrol üretimi kısıntısının uzatılmasının ele alınacağı Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) 172.Olağan Toplantısı, Avusturya'da başladı.
Dakikada ortalama 2,5 konut satıldı
Türkiye genelinde yılın ilk 4 ayında 440 bin 226 konut satıldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Trump'ın Cumuhurbaşkanı Erdoğan ve May'e bakışı

Trump'ın Cumuhurbaşkanı Erdoğan ve May'e bakışı

110
Zuckerberg'e fahri hukuk doktorası

Zuckerberg'e fahri hukuk doktorası

10
MİT'in 15 Temmuz raporu komisyona ulaştı

MİT'in 15 Temmuz raporu komisyona ulaştı

9
Mustafa Ceceli ve Sinem Ceceli boşandı

Mustafa Ceceli ve Sinem Ceceli boşandı

30
Trump: Almanlar kötü, çok kötü

Trump: Almanlar kötü, çok kötü

10
ABD uçakları Irak ve Suriye'de sivilleri vurmaya devam ediyor

ABD uçakları Irak ve Suriye'de sivilleri vurmaya devam ediyor

13
Ağrı'da 29 terörist öldürüldü

Ağrı'da 29 terörist öldürüldü

21
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM