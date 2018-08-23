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ABD'nin F-35'i burun üstü indi

ABD Hava Kuvvetlerine ait F-35 Lightning II tipi savaş uçağının, acil iniş sonrası ön dikmesi çöktü. Uçak park pozisyonunda burun üstü çökük vaziyette bulundu.

Haber Merkezi | 23.08.2018 - 13:13..
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ABD'nin "Dünyanın en iyisi" olarak tanıttığı ve satışlarını gerçekleştirdiği F-35 uçakları ile ilgili problemler gün geçtikçe artıyor. Daha önce gövdesindeki paslanmalar ile gündeme gelen yeni nesil savaş uçakları, bu sefer de iniş takımlarındaki sıkıntı ile adından söz ettiriyor.

ABD'nin F-35'i burun üstü indi

ÖN DİKMESİ ÇÖKTÜ

F-35 tipi savaş uçağı Florida eyaletindeki Destin-Fort Walton Beach yanındaki Eglin Hava Kuvvetleri Üssü’ne nedeni açıklanmayan bir sorundan dolayı acil indi. Uçağın acil inişinden kısa bir süre sonrasında ön dikmesinin çöktüğü bildirildi.

ABD'nin F-35'i burun üstü indi

Uçağın dikmesinin çökmesinden hemen sonra park pozisyonundaki uçak burun üstü vaziyette bulundu. Üs yetkilileri hemen uçağın yanına gelerek kurtarma çalışmaları başlatırken, kazada uçağın pilotunun yaralanmadığı bildirilirken, F-35’te oluşan hasar hakkında ise bilgi verilmedi.

ABD'nin F-35'i burun üstü indi

TARTIŞMALI UÇAK F-35

F-35’lerin gökyüzüyle buluşmasından sonra gerçekleşen bu ilk önemli kazanın ardından, yaşanan sorunlarla gündemden düşmeyen uçaklar için yeni bir tartışma konusu daha oluştu.

Daha öncede Pentagon raporunda F-35 savaş uçaklarının iniş takımlarında sorunlar yaşandığı belirtilmiş, gövdesinde de alaşımından dolayı paslanmaya elverişlilik tespit edilmişti.

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