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ABD'nin F-35'ler pas tuttu

ABD'nin bel bağladığı savaş uçağı F-35'lerin pas tutmasının ardından Pentagon hava kuvvetlerinin donatılması programını durdurdu.

03.11.2017 - 08:33
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ABD'nin yeni nesil savaş uçağı F-35 ikinci kez fire verdi. Pilotları oksijensiz bıraktığı tespit edilen savaş uçağını, şimdi de pas testini geçemedii.

ABD'nin F-35'ler pas tuttu

"DÜZELTİLMESİ GEREKEN KUSURLAR" DENİLDİ

Bloomberg'de yer alan habere göre, standartların izin verdiği göstergeleri aşan korozyon izleri, karbon fiberden yapılmış dış panelin alüminyum gövdeyle birleştiği yerde ortaya çıktı.

Pentagon Sözcüsü Joe DellaVedova, pasın üretici şirketi Lockheed Martin yüzünden çıktığını belirterek, “Düzeltilmesi gereken kusurlar F-35’in uçuş güvenliğini ve operasyonlarımızı tehdit etmeyecek nitelikte” dedi.

Daha önce de ABD Hava Kuvvetleri sözcüleri, yeni nesil F-35 avcı uçaklarını kullanan pilotlardan, oksijen yetersizliğine işaret edebilecek belirtiler olduğuna dair mesajlar gelmeye devan ettiğini açıklamıştı.

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