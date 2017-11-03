ABD'nin F-35'ler pas tuttu

ABD'nin yeni nesil savaş uçağı F-35 ikinci kez fire verdi. Pilotları oksijensiz bıraktığı tespit edilen savaş uçağını, şimdi de pas testini geçemedii.
"DÜZELTİLMESİ GEREKEN KUSURLAR" DENİLDİ
Bloomberg'de yer alan habere göre, standartların izin verdiği göstergeleri aşan korozyon izleri, karbon fiberden yapılmış dış panelin alüminyum gövdeyle birleştiği yerde ortaya çıktı.
Pentagon Sözcüsü Joe DellaVedova, pasın üretici şirketi Lockheed Martin yüzünden çıktığını belirterek, “Düzeltilmesi gereken kusurlar F-35’in uçuş güvenliğini ve operasyonlarımızı tehdit etmeyecek nitelikte” dedi.
Daha önce de ABD Hava Kuvvetleri sözcüleri, yeni nesil F-35 avcı uçaklarını kullanan pilotlardan, oksijen yetersizliğine işaret edebilecek belirtiler olduğuna dair mesajlar gelmeye devan ettiğini açıklamıştı.