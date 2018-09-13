ABD'nin Filistin'e rüşveti basına sızdı

Uluslararası Müzakereler Özel Temsilcisi Jason Greenblatt, Trump'ın rüşvetinin deşifre olmasının ardından Twitter başına geçti. Jason, İsrail için çalışan ABD'nin basına sızan gerçeğini gizlemeye çalıştı.





TOPRAKLARI ALMAK İÇİN HER YOLU DENİYORLAR

ABD, İsrail ile müzakere yapmamak için masaya geri dönmeyen Filistin'e giden tüm yardımları kesti. İnsani yardım yapanlara bile ambargo uygulandı. Filistin'i zor durumda bırakan ABD, daha sonra müzakere için para teklif etti.

Trump'ın özel temsilcisi, "Gerçek şu: Bu iddia yalan. Eğer barış planı açıklandığında Filistin yönetimi, barış konusunda ciddiyse ve Filistinlilerin hayatlarını iyileştirmek istiyorsa önce bu planı değerlendirmek istemeli. Bir tarafın müzakere masasına dönmesi için 5 milyar dolar ödeme fikri absürd. Bu şekilde nasıl barış sağlanabilir?" paylaşımında bulundu.