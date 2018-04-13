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ABD'nin gündemi yeniden 3'lü buluşma

CIA Başkanı Mike Pompeo, Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'in birlikte verdiği poz için, "Bu görüşmelerin parçası olabiliriz" dedi.

DHA | 13.04.2018 - 04:54..
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ABD'nin gündemi yeniden 3'lü buluşma

Trump'ın görevden alınan Tillerson'ın yerine Dışişleri Bakanı olarak önerdiği CIA Başkanı Mike Pompeo'ya, Türkiye - İran ve Rusya arasındaki zirve sonrasında basına yansıyan poz soruldu. Pompeo ise ABD'nin de o görümelerde olması gerektiğini dile getirdi.

POMPEO'YA ERDOĞAN-PUTİN-RUHANİ KARESİ SORULDU

Senato Dış İlişkiler Komisyonu'nda Komisyonun Demokrat üyesi Bob Menendez, Dışişleri Bakanı adayı Pompeo'ya; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'in Suriye konulu bir toplantı sonrası birlikte çektirdikleri fotoğrafı sordu.

ABD'nin gündemi yeniden 3'lü buluşma

S-400'ÜN ACISINI HER OTURUMDA DIŞARI VURUYORLAR

Menendez oturumda, üzerinde "Suriye'nin geleceğini tartışmak için kimler buluşuyor" yazılı fotoğrafı Pompero'ya göstererek, "Bu fotoğraf 4 Nisan'da çekildi. Bu fotoğrafta yanlış olanın ne olduğunu bana söyleyebilir misiniz" diye sordu.

Pompeo'nun "Senatör, bana yardım etmeniz gerekecek. Bu fotoğrafı ya da buna benzeyen bir fotoğrafı daha önce gördüm" sözleri üzerine Menendez, "Yanlış olan şey, ABD orada değil. Yanlış olan, İran; Rusya ve Türkiye ki sözde bizim NATO müttefikimiz, yaptırım kurallarına aykırı olarak, Rusya'dan S-400 füzeleri alan Türkiye. Bizim müttefikimiz olan Türkiye, İŞİD'i yenmek için sırtımızı dayadığımız Kürtler'e saldıran Türkiye. Bu üç lider Suriye'nin geleceğini konuşmak için görüşüyor ancak fotoğrafta ABD yok. Bu görüşmenin Suriye'nin geleceğini nasıl etkileyebileceğini biliyor musunuz?" diye konuştu.

ABD'nin gündemi yeniden 3'lü buluşma

"GÜÇLÜ BİR POLİTİKA İZLEMELİYİZ"

Pompeo soruya yanıt olarak "Bu görüşmelerin parçası olabiliriz" dedi. Tırlarla silah gönderdikleri teröristlerin ölmesinden dolayı Türkiye'nin Afrin'e girmesinin durumu daha karışık hale getirdiğini söyleyen Pompeo, güçlü bir diplomatik çaba ile bu görüşmelerde yer alabileceklerini, doğru olanın da bu olduğunu söyledi.

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