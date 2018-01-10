ABD'nin Güney Kore planı suya düştü

Sputnik'in haberine göre Rusya Ekonomi Üniversitesi'nden askeri uzman Andrey Koşkin, "Kore yarımadasında oluşan tablo, ABD'nin uzun vadeli planlarıyla örtüşmüyor. Bölgedeki gerilim, ABD'nin buradaki askeri varlığını artırmak için bir gerekçe oluşturuyor. Ancak mevcut durum, ABD'nin Rusya ve Çin'e karşı kullandığı bu askeri kozu engelliyor." ifadelerini kullandı.

ABD TRENİ KAÇIRDI

Kore yarımadasında başlayan sürecin Rusya, Çin ve Kuzey Kore'nin çıkarına olduğunu savunan Koşkin, ABD'nin ise treni kaçırdığını vurguladı.

"ABD Başkanı Donald Trump, uzun süre silah gösterdi, tehditte bulundu ve Kore yarımadasına savaş gemileri gönderdi ancak hiçbir zaman gerçek bir adım atmadı." diye devam eden Koşkin, bugün rollerin değiştiğinin ve barış sürecine engel olacak ülkenin saldırgan olarak nitelendirilebileceğinin altını çizdi.

GÜNEY VE KUZEY KORE ARASINDAKİ İLİŞKİ

Kuzey Kore lideri Kim Jong, yeni yıla girerken Güney Kore hakkında olumlu mesajlarda bulunmuş, dostluk sinyalleri vermişti. Bunların ardından gelen gelişmeler neticesinde Kuzey Koreli sporcuların olimpiyatlara kabul edilmesi, sınır hattındaki iletişim alanının açılması ve müzakerelerin başlatılması kararı alınmıştı.