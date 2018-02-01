ABD'nin Hawaii'deki füze savunma testi başarısız oldu

ABD Füze Savunma Ajansı ile ABD Donanmasının Aegis Ashore Füze Savunma Test Kompleksi Hawaii’nin Kauai adasında yer alan Pasifik Füze Atış Tesislerinde gerçek Standart Füze (SM) 3 Block IIA füzeleriyle test atışları yaptığını açıklayan ABD Savunma Bakanlığı, konu hakkında daha fazla bilgi vermedi.

PENTAGON HABERLERE CEVAPSIZ KALDI

Amerikan CNN Televizyonu ise birçok savunma yetkilisine dayandırdığı haberinde, Rheython savunma şirketi tarafından geliştirilmekte olan füzenin uçaklardan fırlatılan füzeleri vuramadığını öne sürdü.

Pentagon konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçınırken, CNN, ABD ordusunun testin başarısız olmasının nedenlerini araştırdığını duyurdu.