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ABD'nin iddiası: Kuzey Kore nükleer silah üretiyor

Kim Jong-un ile Donald Trump'ın bir araya geldiği ve normalleşme kararı ile biten görüşmeden haftalar sonra ABD istihbaratı bir raporu hazırlayarak silah üretiminin sürdüğünü belirti.

Haber Merkezi | 30.06.2018 - 11:52..
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Kuzey Kore ile ABD arasındaki normalleşme süreci güzel bir şekilde devam ediyordu ancak, ABD istihbaratı sürecin sonunu getirebilecek bir rapor hazırladı.

Kuzey Kore’nin ülke içerisinde nükleer silah üretimine ve nükleer silahlar için yakıt üretmeye devam ettiğini duyurdu.

"ÜRETİM DEVAM EDİYOR"

CIA başta olmak üzere ülkede görev yapan bazı analistler tarafından hazırlanan rapor hakkında ABD basınına konuşan ABD’li üst düzey yetkililer, “Kuzey Kore, son birkaç aydır gizli alanlarda nükleer silah ile ilgili adımlar atıyor. Kim Jong-un bu tesisleri gizlemeye çalışıyor” açıklamasını yaptı.

12 Haziran’da gerçekleşen kritik zirve sonrasında Trump, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak iki ülkenin orta yolu tercih ettiğini dile getirerek, “Kuzey Kore’den artık bir nükleer tehdit gelmeyecektir” ifadesini kullanmıştı.

"NET KANITLAR VAR"

Kuzey Kore’nin uranyum zenginleştirme üretimini artırdığı ifade edilirken NBC’ye konuşan ABD’li yetkililer uydu görüntüleri sonrasında Kuzey Kore’deki gelişmelerin tespit edildiğini söyledi. ABD, Kuzey Kore’ye iyi niyet göstergesi olarak Ağustos ayında yapılması planlanan geniş kapsamlı askeri tatbikatı askıya almıştı.

NBC’ye konuşan yetkililer, “Raporlara baktığımızda Kuzey Kore’nin elindeki nükleer stoğu bitirdiğine ya da üretimi durdurduğuna yönelik bir veri yok. ABD’yi kandırmaya çalıştıklarına dair çok net kanıtlar var” ifadesini kullandı.

ABD'NİN TAVRI

Daha önce nükleer savaşın eşiğinden dönen Kuzey Kore ile ABD arasında ılımlılık süreci başlatılmış, Singapur'da ilk kez bir araya gelmişlerdi. O zirvede nükleer silahsızlanmanın sözünü veren Kim için CIA'nın bu iddiası henüz Pyongyang yöbnetiminden karşılık bulmdı. İddianın doğru çıkması durumunda ABD'nin nasıl bir tavır sergileyeceği merak ediliyor.

 

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