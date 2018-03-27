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ABD'nin ilk başörtülü haber spikeri oldu

Illinois ve Iowa eyaletlerinde yayın yapan yerel bir kanalda haber spikerliğine başlayan Rahman, ülkenin tam zamanlı ilk başörtülü haber spikeri oldu.

AA | 27.03.2018 - 01:19..
  1. Haberler
  2. Medya

Amerikan medyasında yer alan haberlere göre, ABD'nin Illinois eyaletinde faaliyet gösteren WHBF adlı yerel televizyon kanalı, ülkenin ilk tam zamanlı başörtülü haber spikerine ev sahipliği yapmaya başladı.

2 YILDIR HABER PRODÜKTÖRÜYDÜ

İki yılı aşkın süredir aynı kanalda haber prodüktörü olarak görev yapan 27 yaşındaki Tahera Rahman'ın annesinin Hindistan, babasının Pakistan kökenli olduğu, Rahman'ın ise Chicago yakınlarında doğduğu belirtildi.

ABD'nin ilk başörtülü haber spikeri oldu

İLK CANLI YAYININA 8 ŞUBAT'TA ÇIKTI

Kanalın haber müdürü, 8 Şubat'ta ilk canlı yayınına çıkan Rahman'ın son derece başarılı olduğunu ve ondan başörtüsünü çıkarmasını istemeyi hiç düşünmediğini açıkladı.

Chicago Loyola Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunu olan Rahman da medyada çalışmayı çok sevdiğini ve bir Müslüman olarak işinde çok başarılı olmak istediğini ifade etti.

ABD'nin ilk başörtülü haber spikeri oldu

TRUMP'A RAĞMEN "MÜSLÜMANLARIN GURURU"

ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlığa gelmesinden bu yana ülke genelinde İslamofobik saldırılar ve Müslümanları hedef alan nefret suçları artarken, Rahman'ın başarısı bölgede yaşayan Müslümanlar için "gurur kaynağı" oldu.

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