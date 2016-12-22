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ABD'nin ilk Ulusal Ticaret Konseyi kuruldu

ABD Başkanı seçilen Trump, ülkenin ilk "Beyaz Saray Ulusal Ticaret Konseyi"ni kurdu.

AA | 22.12.2016 - 09:34
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California Üniversitesi Irvine Kampüsü'nde ekonomi profesörü olarak görev yapan Peter Navarro'nun konseye liderlik edeceği bildirildi.

TRUMP'DAN BİR İLK

ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın Beyaz Saray'a geçişini yürüten ekipten yapılan yazılı açıklamada, ülkenin ilk "Beyaz Saray Ulusal Ticaret Konseyi"nin kurulduğu duyuruldu.

Yapılan açıklamada, "Ulusal Ticaret Konseyinin kurulması, başkan seçilen Trump'ın Amerikan sanayisini tekrar büyük hale getirmek ve her Amerikalıya iyi bir maaş ve iyi bir iş sağlamaktaki kararlılığını gösteriyor." ifadesi kullanıldı.

KONSEYİN BAŞINA EKONOMİ PROFESÖRÜ NAVARRO GETİRİLDİ

Açıklamada, Çin karşıtı duruşuyla tanınan akademisyen Navarro'nun, ileriyi gören bir ekonomist olarak ticaret açığını düşürecek, büyümeyi hızlandıracak ve istihdamın ülkeden ayrılmasını önleyecek ticaret politikaları üreteceği ifade edildi.

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