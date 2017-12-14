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'ABD'nin imparatorluk sevdası'

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD'nin imparatorluk hırslarından halen vazgeçmediğini söyleyerek, Orta Doğu'da bu minvalde adımlar attığını belirtti.

Haber Merkezi | 14.12.2017 - 14:05..
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Orta Doğu'da ABD'nin var olma mücadelesi hemen her dönemde konuşulan bir konu. Baba Bush zamanlarından bile öncesine dayanan bu durum Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın da gündemindeydi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Washington'da hangi parti iktidarda olursa olsun, ABD'nin imparatorluk hırslarından vazgeçmediğini gördüklerini ifade etti.

'ABD'nin imparatorluk sevdası'

"İMPARATORLUK SEVDASINDAN VAZGEÇMEDİLER"

ABD'nin Suriye'de iktidar değişikliği düşüncesini terk etmemesinin bunun bir göstergesi olduğunu kaydeden Ryabkov, Washington'un kendi çıkarımlarını kolektif olarak mutabık kalınan, karşılıklı saygıyı ve çıkarları esas alan yaklaşımların üzerinde gördüğünü sürekli olarak gösterdiğini belirtti.

Ryabkov, "Washington'da hangi parti iktidarda olursa olsun, ABD'nin maalesef vazgeçemediği imparatorluk politikasının belirtilerini yansıttığını görüyorum." dedi.

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