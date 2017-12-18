ABD'nin İngiltere'deki üssüne saldırı girişimi

İngiltere'deki Mildenhall hava üssüne araçla bir kişi girmek istedi. Güvenlik güçlerinin olaya müdahalesiyle bir kişi olay yerinde gözaltına alındı.
HAVA ÜSSÜNDE GÜVENLİK ALARMI
ABD'nin İngiltere'deki üssü güvenlik gerekçesiyle giriş çıkışlara kapatıldı.
HAVA ÜSSÜ TEKRAR AÇILDI
Mildenhall'deki ABD üssünün sözcüsü olay nedeniyle üssün kısa süreliğine kapatıldığını ancak durumun kontrol altına alınmasından sonra tekrar açıldığını söyledi.
3 BİN 200 ASKERİ PERSONEL VAR
ABD Hava Kuvvetleri'nin KC-135 tanker uçak filosunu barındıran Mildenhall Hava Üssü'nde 3 bin 200 askeri personelin yanısıra yaklaşık 500 sivil İngiliz personelin de görev yaptığı belirtiliyor.
Üssü, İngiltere Savunma Bakanlığı personeli ile ABD askerleri koruyor.