taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
110.177
USD
3,8375
EURO
4,5383
ALTIN
155,74
PETR
63,7400

ABD'nin İngiltere'deki üssüne saldırı girişimi

İngiltere'deki ABD üssüne araçla girmek isteyen bir kişi yakalandı.

Haber Merkezi | 18.12.2017 - 17:34..
  1. Haberler
  2. Dünya

İngiltere'deki Mildenhall hava üssüne araçla bir kişi girmek istedi. Güvenlik güçlerinin olaya müdahalesiyle bir kişi olay yerinde gözaltına alındı.

HAVA ÜSSÜNDE GÜVENLİK ALARMI

ABD'nin İngiltere'deki üssü güvenlik gerekçesiyle giriş çıkışlara kapatıldı.

HAVA ÜSSÜ TEKRAR AÇILDI

Mildenhall'deki ABD üssünün sözcüsü olay nedeniyle üssün kısa süreliğine kapatıldığını ancak durumun kontrol altına alınmasından sonra tekrar açıldığını söyledi.

3 BİN 200 ASKERİ PERSONEL VAR

ABD Hava Kuvvetleri'nin KC-135 tanker uçak filosunu barındıran Mildenhall Hava Üssü'nde 3 bin 200 askeri personelin yanısıra yaklaşık 500 sivil İngiliz personelin de görev yaptığı belirtiliyor.

Üssü, İngiltere Savunma Bakanlığı personeli ile ABD askerleri koruyor.

İlginizi Çekebilir
Rusya'da yolcu uçağı düştü
Rusya'nın Nenets Bölgesi'nden Sibirya'ya kalkan uçak kalktıktan kısa bir süre sonra yere çakılması sonucu 4 kişi öldü.
İsveç'in tecavüz yasası değişiyor
İsveç Başbakanı Stefan Löfven, sözlü veya fiziksel bir şekilde rıza gösterilmedikçe, eşler arasında da olsa, "bütün cinsel ilişki eylemlerinin tecavüz olarak sayılacağını" söyledi.
Abu Dabi Louvre müzesinde Fransa Louvre sergisi
Lükse düşkünlüğü ile bilinen sanat sever Birleşik Arap Emirlikleri 'Abu Dabi Louvre' müzesinde Fransa Louvre eserlerini sergilemeye hazırlanıyor.
Uganda’da ordu parlamentoyu bastı
Uganda Parlamentosunda cumhurbaşkanlığı yasası görüşülürken asker parlamentoya girdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mesut Yılmaz'ın en acı günü

Mesut Yılmaz'ın en acı günü

102
Kastamonu'daki kayıp aile ile ilgili sır çözüldü

Kastamonu'daki kayıp aile ile ilgili sır çözüldü

421
Ankara'da silahlı saldırı: 1 polis şehit

Ankara'da silahlı saldırı: 1 polis şehit

145
ABD vize başvuruları için en erken tarihi açıkladı

ABD vize başvuruları için en erken tarihi açıkladı

212
Kemal Kılıçdaroğlu'na kızının rezidanstaki dairesi soruldu

Kemal Kılıçdaroğlu'na kızının rezidanstaki dairesi soruldu

242
Adnan Öztürk ve Turgay Kıran başkanlığa aday oldu

Adnan Öztürk ve Turgay Kıran başkanlığa aday oldu

66
Avrupa Birliği Komisyonu'ndan IKEA'ya vergi soruşturması

Avrupa Birliği Komisyonu'ndan IKEA'ya vergi soruşturması

71
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM