ABD'nin İran ve nükleer kararına Türkiye'den ilk tepki

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la nükleer anlaşmayı iptal ettiğini açıkladı. Konuyla ilgili Türkiye'den ilk tepki de Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan geldi.

"TÜRKİYE NÜKLEER SİLAHA KARŞI KARARLI TUTUMUNU SÜRDÜRECEK"

Kalın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada: "ABD’nin nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesi, istikrarsızlığa ve yeni çatışmalara sebep olacak bir karardır. Çok taraflı anlaşma, diğer ülkelerle devam edecektir. Türkiye, nükleer silahların her türüne karşı olan kararlı tutumunu sürdürecektir" ifadelerine yer verdi.

Trump ABD'nin nükleer anlaşmadan çekildiğini duyurdu VİDEO