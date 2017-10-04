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ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi tutuklandı

FETÖ'ye ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi tutuklandı.

04.10.2017 - 22:29
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ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi tutuklandı

ABD'nin besleyip büyüttüğü terör örgütlerinden biri olan FETÖ'ye desteği her geçen gün yeni delillerle kanıtlanıyor. İstanbul'da görev yapan bir ABD yetkilisi tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 17-25 Aralık 2013 öncesi meslekten ihraç edilen firari eski savcı Zekeriya Öz ve FETÖ şüphelisi eski polis müdürleriyle de irtibatlı olduğu tespit edilen ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi M.T, ''Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs'', ''casusluk'' ve ''Türkiye hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs'' suçlarından tutuklandı.

17-25 ARALIK KUMPASINDA AKTİF ROL OYNADI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün 17-25 Aralık 2013'teki kumpasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında dava açılan eski polis müdürleri Yakup Saygılı, Nazmi Ardıç, Mahir Çakallı ve Mehmet Akif Üner ve firari eski savcı Zekeriya Öz ile irtibatı tespit edilen ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi M.T, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına getirilen şüpheli M.T, savcılıkça ifadesi alındıktan sonra tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

FETÖ'CÜLER İLE AYNI SUÇLARDAN YARGILANDI

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli M.T,'nin ''Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs'', ''Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla, gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askerî casusluk maksadıyla temin etmek'' ve ''Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs'' suçlarından tutuklanmasına karar verdi.

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