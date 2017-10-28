ABD'nin istediği olmadı, Cansu Çamlıbel rahatsız

Türkiye'nin en güzel nehirleri Anadolu'da bulunuyor.

Türkiye’nin en güzel 10 nehri

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Meral Akşener'e hangi partiden ne kadar oy gidecek

İstanbul Ekonomi Araştırma'nın verilerine göre; İYİ Parti'ye önümüzdeki seçimlerde en çok CHP'den oy kayması olacak.