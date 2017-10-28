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ABD'nin istediği olmadı, Cansu Çamlıbel rahatsız

Hürriyet'in Washington Temsilcisi, Metin Topuz'un telefonunun şifresinin kırılması nedeniyle Türkiye'yi krizin beklediğini söyledi.

28.10.2017 - 12:30
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ABD'nin istediği olmadı, Cansu Çamlıbel rahatsız

ABD Konsolosluğu çalışanı Metin Topuz'un FETÖ'cü polis ve savcılarla bağlantıları ortaya çıkarıldı.

TELEFONUN ŞİFRESİ KIRILDI

El konulan telefonunun şifresi de İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan inceleme sonrasında kırıldı.

"WASHİNGTON'DA KAŞLAR KALKACAK"

Emniyet'in bu adımını değerlendiren Hürriyet'in Washington Temsilcisi Cansu Çamlıbel, Washington'da kaşların kaldırılacağını yazdı.

ABD'li bir gazeteci gibi Türkiye'nin hamlesini ele alan Çamlıbel, "Metin Topuz'un telefonunun şifresi gerçekten kırıldıysa Washington'da kaşlar kalkacaktır. Sonuç; vize krizi level atlayabilir" ifadelerini kullandı.

ABD'nin istediği olmadı, Cansu Çamlıbel rahatsız

İŞTE METİN TOPUZ'UN TELEFONUNDAN ÇIKAN GÖRÜŞMELER

Metin Topuz: (22 Mart 2016, saat 09.02) Hürriyet gazetesine göre, Reza Zarrab, Miami’de tutuklanmış. Suçlama; Amerikan devletinin İran’a uyguladığı ekonomik ambargoyu delme, banka dolandırıcılığı, para aklama. Türkiye’de bulunan şirketleri de (gazetede listelenen) soruşturma altında.

Metin Topuz: (22 Mart 2016, saat 09.05) Umarım Obama savcıyı suçlamaz.

ABD Başkonsolosluğu’nda görevli ABD’li diplomat K: (22 Mart 2016, saat 09.29) Wow Zarrab... FBI mı, DEA dosyası mı ? Söylediler mi?

Metin Topuz: (22 Mart 2016, saat 09.30) FBI...

ABD’li diplomat K: (22 Mart, saat 09.30) Adamım. Büyük vuruş...

Metin Topuz: (22 Mart 2016, saat 09.32) FBI’a Türkiye’de iyi şanslar diliyorum. Türkiye’deki şirketleri hakkında bilgi almaya çalışacaklar.

ABD’li diplomat K: (22 Mart 2016, saat 09:32) Hahahahaha yeah. Politik bağlantıları nedeniyle eğlenceli olmayacağına eminim. Dubai ayağının olduğuna eminim. Hatta orada daha iyi şans.

Metin Topuz: (22 Mart 2016, saat 09.33) O İranlı. Çok yakında konuşmaya başlayacak.

ABD’li diplomat K: (22 Mart 2016, saat 09.34) İnşallah.

Metin Topuz'un FETÖ'cülerle görüşmesi ortaya çıktı VİDEO

Metin Topuz'un 17-25 Aralık olaylarındaki görüntüleri

ABD'nin istediği olmadı, Cansu Çamlıbel rahatsız

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