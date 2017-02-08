ABD'nin Javelin'i YPG'den çıktı

YPG’ye en son ABD tarafından 200 adet IAG Guardian zırhlı personel taşıyıcı verilmişti.

ANTİ TANK FÜZESİ YPG'DE

Vatan'dan İlker Akgüngör'ün haberine göre, dün devam eden Rakka operasyonunda çekilen görüntülerde ise Amerikan yönetiminin bir süredir ısrarla vermediğini söylediği reaktif zırhlı tanklar ve helikopterlere karşı en etkili silahlar arasında yer alan ABD menşeli FGM-148 Javelin anti tank füzesi verdiği ortaya çıktı.

ABD TSK'YA SATMAMIŞTI

Askeri kaynaklara göre, geçmişte TSK da ABD’den Javelin füzesi almak istedi. Ancak ABD bu silahların satışını yapmadı. Türkiye de bunun yerine helikopterden atılabilen Hellfire alınmasına karar verdi.

ABD ORDUSU KULLANIYOR

FGM 148 Javelin’leri Amerikan Ordusu’nda Özel Kuvvetler kullanıyor. ABD’nin müttefiki olan ülkelerin ordularına sattığı sistem buralarda da özel kuvvetler gibi nitelikli birliklere veriliyor.

PENTAGON YALANLAMIŞTI

Daha önce Musul’da Türk tanklarına karşı kullanıldığı iddia edilen FGM-148 Javelin ile ilgili son tartışma geçtiğimiz yıl yaşanmıştı. Dönemin ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Yüzbaşı Jeff Davis, Şubat 2016’da Pentagon’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Suriye’nin kuzeyinde DAEŞ ile savaşan YPG militanlarına ABD’nin ileri teknoloji ürünü Javelin füzeleri verdiğine dair haberleri yalanlayarak, “Orada YPG ya da şu andaki misyonumuzun parçası olan diğer güçlere Javelin füzeleri vermedik” demişti.