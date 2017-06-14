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ABD'nin Katar büyükelçisi istifa etti

ABD'nin Katar Büyükelçisi Dana Shell Smith, ABD Başkanı Donald Trump'ın Doha'ya yönelttiği eleştirilerin ardından görevinden istifa etti.

14.06.2017 - 03:46
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ABD'nin Katar büyükelçisi istifa etti

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Smith, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Bu ay, ABD'nin Katar Büyükelçisi olarak üçüncü yılımı doldurdum. Bu hayatımdaki en büyük onur olacak ve bu mükemmel ülkeyi özleyeceğim" ifadelerini kullandı.

Büyükelçi, Trump'ın Katar için yaptığı açıklamalara tepki göstermişti.

ABD'nin Katar büyükelçisi istifa etti

Twitter hesabından açıklama yapan gazeteci John Harwood; "ABD'nin Katar Büyükelçisi, Trump, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın gerilimi azaltma girişiminin altını oyarak bu ülkeye yeniden saldırdıktan günler sonra istifa etti" dedi.

TRUMP KATAR'I TERÖRE DESTEK VERMEKLE SUÇLAMIŞTI

Katar'ı uzun zamandır teröre destek vermekle suçlayan Trump, "Katar için artık teröre destek vermeyi durdurma zamanıdır" demişti.

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