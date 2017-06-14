ABD'nin Katar büyükelçisi istifa etti

Smith, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Bu ay, ABD'nin Katar Büyükelçisi olarak üçüncü yılımı doldurdum. Bu hayatımdaki en büyük onur olacak ve bu mükemmel ülkeyi özleyeceğim" ifadelerini kullandı.

Büyükelçi, Trump'ın Katar için yaptığı açıklamalara tepki göstermişti.

Twitter hesabından açıklama yapan gazeteci John Harwood; "ABD'nin Katar Büyükelçisi, Trump, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın gerilimi azaltma girişiminin altını oyarak bu ülkeye yeniden saldırdıktan günler sonra istifa etti" dedi.

TRUMP KATAR'I TERÖRE DESTEK VERMEKLE SUÇLAMIŞTI

Katar'ı uzun zamandır teröre destek vermekle suçlayan Trump, "Katar için artık teröre destek vermeyi durdurma zamanıdır" demişti.