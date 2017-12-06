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ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma planı

Gazzeliler, ABD'nin İsrail Büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma planını protesto etti.

AA | 06.12.2017 - 15:26..
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ABD'nin Kudüsİsrail'in başkenti olarak tanıma planı, Gazze Şeridi'nde düzenlenen gösteriyle protesto edildi.

ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma planı

GAZZE AYAKTA

Gazze'deki Filistinli grupların çağrısı üzerine düzenlenen gösteriye yüzlerce kişi katıldı. Gösteride Filistin bayrakları ve ABD'nin Kudüs planını protesto ettiklerini ifade eden yazıların olduğu dövizler taşındı.

Hamas yöneticilerinden Salah Berdevil, burada yaptığı konuşmada, "Filistin halkı geçmişteki planları nasıl boşa çıkardıysa Trump'ın planını da boşa çıkaracaktır." dedi.

ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma planı

Hamas olarak ABD'nin Kudüs planını reddettiklerini yineleyen Berdevil, bunun olası sonuçları hakkında da uyardı.

İSRAİL İŞGALİ LEHİNE ATILMIŞ BİR ADIM

Öte yandan Fetih hareketi yöneticilerinden İmaduddin el-Ağa, ABD'nin Kudüs ile ilgili kararlarını kesinlikle kabul etmediklerini ifade etti.

Ağa, "Arap ülkelerini, İsrail ile ilişkileri koparmaya ve ABD'ye her türlü siyasi ve diplomatik baskı uygulamaya çağırıyoruz. ABD'nin bu adımını İsrail işgali lehine atılmış taraflı bir adım olarak görüyoruz. Bu tutum ABD'yi Filistin halkının düşmanları arasına taşır." diye konuştu.

ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma planı

TARİHİ BİR SUÇ

Filistin'deki farklı grupları bünyesinde barındıran Ulusal ve İslami Güçler adına konuşan Luey el-Karyuti de "ABD'nin bu tavrı Filistin halkı, Araplar ve Müslümanlara karşı işlenmiş tarihi ve siyasi bir suçtur." ifadesini kullandı.

Filistin halkına ayaklanmaları çağrısında bulunan Karyuti, ABD politikalarının tamamlayıcısı olarak ortaya çıkan bu kararın uluslararası sözleşmelere aykırı olduğunu vurguladı.

Kudüs'ün işgalini legalleştirecek adım karşısında gösteriler düzenleyen Gazzeliler İsrail ve ABD bayraklarını yakarak tepkilerini gösterdi.

ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma planı

ABD'NİN KİRLİ PLANI

ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün, BM Güvenlik Konseyi'nin 1980 yılında İsrail'in Doğu Kudüs'ü ilhak ederek başkent ilan etmesini geçersiz sayan 478 sayılı kararına rağmen, büyükelçiliklerini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma kararını açıklaması bekleniyor.

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