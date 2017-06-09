ABD'nin müslümanları terörist gösterme çabaları sürüyor

ABD'nin ünlü televizyon programcısı ve müslüman düşmanı Jeff Dunham'ın 10 yıl önce televizyon programında yaptığı 'Ölü terörist Ahmed' adlı kukla gösterisi, ABD'de haftanın en çok izlenen videosu oldu.

ALGI OPERASYONUNUN BİR PARÇASI

Tam anlamıyla müslümanları terörizm yanlısı olarak gösteren çirkin gösterinin, aradan yıllar geçmesine rağmen bugün yeniden gündeme gelmesi, ABD'de bir takım güçlerin algı operasyonlarına hız kesmeden devam ettiğini gösteriyor.

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SÖZDE 'SADECE MİZAH'

Videonun yeniden gündeme gelmesinin en büyük sebebinin Katar ile yaşanan gelişmeler olduğunu savunan ABD'liler, bu çirkin gösterinin sadece 'mizah' olduğunu savunuyor.

Gösterinin sahibi Jeff Dunham, videonun yeniden zirveye çıkmasını memnuniyetle karşıladığını belirterek Ölü Terörist Ahmed ile ilgili olarak yeni gösteriler yapabileceğini de belirtti.