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ABD'nin müslümanları terörist gösterme çabaları sürüyor

Müslümanlara karşı algı operasyonlarının dozunu artıran ABD, 10 yıllık videoyu gündeme getirdi.

09.06.2017 - 09:40
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ABD'nin ünlü televizyon programcısı ve müslüman düşmanı Jeff Dunham'ın 10 yıl önce televizyon programında yaptığı 'Ölü terörist Ahmed' adlı kukla gösterisi, ABD'de haftanın en çok izlenen videosu oldu.

ABD'nin müslümanları terörist gösterme çabaları sürüyor

ALGI OPERASYONUNUN BİR PARÇASI

Tam anlamıyla müslümanları terörizm yanlısı olarak gösteren çirkin gösterinin, aradan yıllar geçmesine rağmen bugün yeniden gündeme gelmesi, ABD'de bir takım güçlerin algı operasyonlarına hız kesmeden devam ettiğini gösteriyor.

ABD'DEN MÜSLÜMANLARI TERÖRİST GÖSTEREN ÇİRKİN ŞOV - VİDEO

SÖZDE 'SADECE MİZAH'

Videonun yeniden gündeme gelmesinin en büyük sebebinin Katar ile yaşanan gelişmeler olduğunu savunan ABD'liler, bu çirkin gösterinin sadece 'mizah' olduğunu savunuyor.

Gösterinin sahibi Jeff Dunham, videonun yeniden zirveye çıkmasını memnuniyetle karşıladığını belirterek Ölü Terörist Ahmed ile ilgili olarak yeni gösteriler yapabileceğini de belirtti.

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