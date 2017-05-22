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ABD'nin Nellis Havaüssü'nün fotoğrafları yayınlandı

Çinli bir uydu şirketi ABD'ye ait Nellis Havaüssü'nün uzaydan çekilmiş fotoğraflarını yayınladı.

22.05.2017 - 17:39
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Çinli uydu şirketi Chang Guang, ABD'nin Neveda eyaletinde bulunan Nellis Havaüssü'nün uzaydan çekilmiş fotoğraflarını yayınladı. Yayınlanan fotoğrafların Çin'in ilk ticari uydusu Jilin-1 tarafından çekildiği belirtildi.

ABD Hava Kuvvetleri'ne ait olan Nellis Havaüssü'nün fotoğraflarında F-15, F-16 ve A-10 savaş uçaklarının üste olduğu görülüyor.

ABD'nin Nellis Havaüssü'nün fotoğrafları yayınlandı

GOOGLE MAPS'TE DAHA NET

Çin, Nellis Havaüssü'nün bu görüntülerini gururla yayınladı ancak Google'ın harita hizmetinde daha net görüntüler yer alıyor.

ABD'NİN EN GİZEMLİ ÜSSÜ OLARAK BİLİNİYOR

Çinli şirketin yayınladığı fotoğrafları ilginç kılan etken ise Nellis Havaüssü'nün ABD'ye ait en gizemli üslerden birisi olarak bilinmesi.

4600 hektarlık alana kurulu olan üs askeri okulların yanı sıra, Hava Kuvvetleri'nin en ileri savaş uçaklarının toplanma merkezlerinden biri olarak biliniyor.

ABD'nin Nellis Havaüssü'nün fotoğrafları yayınlandı

UFO ARAŞTIRMALARI YAPILDIĞI İDDİA EDİLİYOR

Bunun yanı sıra üsse ait olan '51. Bölge'de, düşman uçak ve silahlarının incelemek için tesisler bulunduğu ve dünya dışı canlılar ile UFO'larla ilgili araştırmaların bu tesiste yapıldığı iddia ediliyor.

ABD'nin Nellis Havaüssü'nün fotoğrafları yayınlandı

KOMPĞLO TEORİLERİNE KONU OLMUŞTU

ABD için son derece önemli ve geçmişte birçok komplo teorisine konu olan üssün uydu fotoğraflarının Çin tarafından yayınlanması birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından 'bir istihbarat mesajı' olarak yorumlanırken, ABD'den henüz konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

ABD'nin Nellis Havaüssü'nün fotoğrafları yayınlandı

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