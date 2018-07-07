ABD'nin Norfolk Deniz Üssü tehlikede

Askeri dergi olan ABD kaynaklı The National Interest, en büyük risk altında olan askeri tesisler listesini yeniledi. İlkim değişikliklerinden dolayı ris altında olan üsler arasına Norfolk Deniz Üssü de girdi.

ALTYAPI YIKILABİLİR

ABD'nin Atlantik Filosu'nun Virginia Eyaleti'ndeki Norfolk Deniz Üssü'nün su altında kalabileceği belirtildi.

American Security Project araştırma şirketi, iklim değişikliği nedeniyle en büyük risk altında olan askeri tesisler listesine dahil etti. Norfolk kentinde, 2000 yılından bu yana yaşanan sellerin, daha önceki dönemlere göre çok daha fazla olduğu kaydedildi. İklim analizi, gelecekte sel sayısının giderek artacağını gösterdiğini, 2100 yılına kadar sel seviyesinin 50 cm yükseleceğini gösterdi

Ayrıca iklim değişikliği yüzünden bölgeye daha güçlü kasırgalar gelmeye başlayacak. ABD Ordusu Mühendisler Birliği, bu kasırgalardan birinin Norfolk üssü ile ilgili altyapıyı yıkabileceğini düşünüyor.

75 SAVAŞ GEMİSİ BULUNUYOR

Dergi, ABD Donanması'nın sorunun çözümü için üssün en hassas yerlerinde inşaattan vazgeçebileceğini ama tasarruf koşullarında altyapıyı korumanın kolay olmayacağını kaydetti.

Norfolk, dünyanın en büyük deniz üssü olarak gösteriliyor. Burada, nükleer uçak gemileri dahil en az 75 savaş gemisi üsleniyor. Üste ayrıca ABD Ordusu'nun Atlantik Komutanlığı ve Atlantik Filosu Komutanlığı yer alıyor.