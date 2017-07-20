ABD'nin PKK bölgesindeki üsleri ifşa oldu

Anadolu Ajansı, Salı günü ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde asker konuşlandırdığı 10 noktanın adlarını ve bazılarında bulunan ABD ve Fransız askerlerinin sayısını yayımlamıştı.

"HASSAS BİLGİLERİN YAYINLANMASI..."

Pentagon sözcüsü Eric Pahon yaptığı açıklamada, "Hassas askeri bilgilerin yayımlanması koalisyon güçlerini lüzumsuz tehlikeye atmakta ve DEAŞ'I yenilgiye uğratma çabalarını aksatma potansiyeli taşımaktadır." dedi.

"ENDİŞELİYİZ"

"Bu habere katkıda bulunan kaynakları bağımsız olarak teyit edemesek de, bir NATO müttefikin yetkililerinin hassas bilgileri açıklayarak askerlerimizi kasten tehlikeye atması bizde büyük endişe yaratır." diyen Pahon, ABD'nin bu kaygılarını Türkiye'ye ilettiğini belirtti.

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