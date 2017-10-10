ABD'nin politikaları iki ülke ilişkilerine zarar veriyor

15 Temmuz 2016'dan bu yana ABD ve Türkiye arasında uzun soluklu bir gerilim yaşanıyor. Bu gerilimin de son meyvesi ABD'nin Türk vatandaşlarının vize başvurularını askıya almasıyla yaşandı. Ancak bu konu Türkiye'nin attığı adımlar sebebiyle değil, bizzat ABD'nin Türkiye'ye karşı oynadığı ikili politikalar sebebiyle bu durumuna geldi.

FETÖ'NÜN İADESİ

Türkiye ile ABD arasındaki en soğuk dönemin ilk adımı FETÖ lideri ve terörist başı Gülen'in iade edilmesi konusunda yaşanan geciktirme ve müttefiklik faaliyetlerinin uygulanmaması sebebiyle başladı.

15 Temmuz hain darbe girişiminin bir numaralı sanığı olan Gülen için Türk hükümeti binlerce dosyayı ABD'ye göndermiş, ayrıntılı sunumlar yaparak Gülen'in bir numaralı sanık olduğunu açıklamıştı. Ankara - Washington hattında defalarca giden bakanlar, diplomatlar ve bürkoratlar FETÖ elebaşının iadesi için her ortamı hazırlamış, ancak ABD kanadı bu konuda herhangi bir adım atmamıştı.

Obama döneminde yaşanan bu durum, Başkan Trump döneminde de devam etti. Göreve geldiğinde gerekenin yapılacağı mesajını veren Trump aradan geçen bunca zamana rağmen hiçbir adım atmadı, Gülen'e sahip çıkmaya devam etti.

PKK/PYD'YE SİLAH YARDIMI

Washington - Ankara hattındaki gerginliğin bir diğer sebebi de ABD'nin sözde DEAŞ ile mücadele planı apsamında PKK'nın Suriye'deki kolu olan PYD/YPG/YPJ teröristlerini silahlandırması oldu.

"ABD teröristlere silah yardımı yapıyor" iddiası yıllardır şehir efsanesi gibi dilden dile dolaşırdı, ancak son bir yıldır Washington Suriye'deki teröristler üzerinden PKK'ya açık açık silah yardımı yapıyor, bunu da hiç kimseden gizlemiyordu. Hemde sürekli giren yardımın sayısı 2 bin tırı geçti.

Buna defalarca tepki gösteren ve uyaran Türkiye'yi teskin etmeye çalışan ABD yönetimi silahların PKK'ya gitmeyeceği sözünü "sözde" vermiş, ancak bu yalan da kısa sürede ortaya çıkmıştı. Zira doğuda gerçekleştirilen terör operasyonlarında ABD menşeili silah ve mühimmatlar PKK mağaralarında bulunmuş, bu durum ABD'ye olan tepkiyi bir kademe daha yükseltmişti.

CUMHURBAŞKANLIĞI KORUMALARINA SORUŞTURMA

ABD ile yaşanan gerginliğin bir diğer sebebi de Mayıs ayında yapılan ABD ziyareti sırasında yaşanan olaylar oldu. O olaylarda terör örgütü PKK yandaşları, bir Türk vatandaşına saldırıda bulunmu, Cumhurbaşkanlıı birlikleri de gereken cevabı kendilerine vermişti.

Bu cevap karşısında adeta çılgına dönen ABD Türk korumalar hakkında soruşturma başlatılmış, 15'i Türk güvenlik görevlisi olmak üzere 19 kişi hakkında gözaltı kararı almışlardı. Washington'un orta yerinde PKK sempatizanlarına hiç bir müdahalenin yapılmaması ise kara bir leke olarak yazılmış, ABD'nin teröre sunduğu destek oalrak adlandırılmıştır.

FETÖ SANIĞI BATMAZ HAKKINDA BELGE

15 Temmuz hain darbe girişiminin en kilit isimlerinden Kemal Batmaz, 1 Ocak 2016 tarihinde ABD'nin pensilvanya eyaletine gitmiş ve havalimanı olislerinde verdiği polis ifadesinde, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in yanında kalacağı yönünde ifade verdiği resmi belgeler ile ortaya çıkmıştı.

Söz konusu resmi ABD belgesi, darbenin yöneticilerinden Batmaz ile Gülen arasındaki yakın ilişkiyi gözler önüne sermiş, Gülen'in parmağının darbe girişiminin içinde olduğu ayan beyan ortaya çıkmıştı.

FIRAT KALKANI, İDLİB S-400

Fırat Kalkanı bölgede DEAŞ ve teröre vurulmuş en büyük darbe olarak tarihe yazıldı. Türkiye'nin terör karşısındaki bu haklı mücadelesine ABD olumsuz olarak yaklaşmıştı. Şimdi de PYD'nin üssü olan Afrin'e İdlib üzerinden koridor açacak olan Türkiye'ye yine karşı geliniyor.

ABD El Kaide bahanesiyle PYD'yi korumak için bölgeye girmeyi düşünürken, Türkiye, İran ve Rusya'nın anlaşarak bölgedeki terörün kökünü kazıyacak olması ABD'nin derin planlarını suya düşürüyor.

Tabi dünyanın en güçlü savunma sistemlerinden olan Rus S-400 füzelerinin alımı konusunda atılan adımlar da ABD'nin bir diğer endişesi. NATO sistemleri ile uyumlu olmadığı iddiasıyla Türkiye'nin S-400 füzeleri almasını istemeyen Washington Türkiye'yi emanet Patriot füzelerine mahkum etymeye çalışıyor.S-400 konusundaki bu olumlu gelişmeler ise gerilimin bir diğer sebebi oldu.

ABD İLE VİZE KRİZİ

FETÖ'nün17-25 Aralık kumpasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında haklarında dava açılan eski polis müdürleri ve firari eski savcı Zekeriya Öz ile irtibatı tespit edilen ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'un tutuklanması ABD adına bardağı taşıran son damla oldu.

Konsolosluk kaytlarında herhangi bir kaydı bulunmayan ve şüpheli telefon görüşmeleri gerçekleştiren Topuz'un, ajanlık faaliyetleri gerçekleştirdiği konusunda çeşitli şüpheler bulunuyor.

Bu tutuklamanın ardından ABD vize işlemlerini askıya aldığını duyurmuş, Topuz'un bırakılmasını talep etmişti