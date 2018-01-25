ABD'nin PYD özel temsilcisi Zeytin Dalı'ndan rahatsız

Türkiye'nin sistemli bir şekilde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı bölgede tüm etkinliği ile hissediliyor. Teröristlerin kaçıştığı, temizlene temizlene köylerin, dağların ele geçirildiği Afrin'de kontrol sağlanılıyor.

Bu durum YPG ile müttefik olan ABD'nin bölgedeki planlarını bozuyor. ABD'nin DEAŞ'la mücadele özel temsilcisi Brett McGurk, Türkiye'nin Afrin operasyonunun terörü yeniden canlandıracağını savundu.

"TÜRKİYE'NİN MEŞRU GÜVENLİK KAYGILARI"

ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefon görüşmesinden sonra Beyaz Saray'ın yaptığı açıklamayı Twitter'dan paylaşan McGurk, operasyonla ilgili şu yorumu yaptı:

"ABD bölgede yoğunlaşan gerilim ortamını hızlıca düşürmek için çalışıyor. Türkiye'nin meşru güvenlik kaygıları doğrultusunda birlikte kendileriyle çalışmaya hazırız, ancak devam eden operasyon yenilginin eşiğine gelen DEAŞ'ı yeniden canlandırma riskini taşıyor."





PKK'NIN ELİNDEN ÖDÜL ALDI

McGurk'unTürkiye’nin terör örgütü olarak gördüğü PYD/PKK/YPG’nin sözcülerinden Polat Can’dan Kobani'deki terör kampında plaket aldığı ortaya çıkmıştı.

Daha önce PKK içerisinde yer aldığını gösteren fotoğrafları çıkan Polat Can, kendi sosyal medya hesabında söz konusu fotoğrafları "gururla" paylaşmıştı

TÜRKİYE'Yİ KAZANMAYA ÇALIŞIYORLAR

Bölgede adeta saf dışı bırakılan ABD'de sözleşilmiş gibi aynı açıklamalar bir bir sırasıyla yapılıyor.

Hepsinde "meşru güvenlik kaygısı" ve "güvenli bölge oluşturma" ifadeleriyle verilen mesajlar, ABD'nin Türkiye ile güvenli bölge oluşturarak, YPG sebebiyle kaybettiği Türkiye'yi kazanma ve bölgede Türkiye üzerinden söz sahibi olmayı amaçlıyor.