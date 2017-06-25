ABD’nin reddettiği Suriyeli doktoru Kanada aldı

Suriye'de 2011 yılında başlayan kriz sonrası Türkiye’ye sığınan Dr. Halid El-Milaji, 2016 yılında ABD’nin Brown Üniversitesi’nden tam burslu olarak kabul aldı.

Bu tarihe kadar Türkiye ve Suriye’deki başta çocuklar olmak üzere, mültecilerin sağlık hizmetlerinde görev alan Halid El-Milaji, BM ve uluslararası sağlık kuruluşlarının bölgedeki operasyonlarında da aktif görev yaptı. Dr. Halid El-Milaji, 2013 yılında 1.4 milyon Suriyeli çocuk için gerçekleştirilen "polio aşısı" kampanyasında yöneticilik de yaptı.

ABD'nin Rhode Island eyaletindeki Brown Üniversitesi’nde akademik kariyerine başlama hayalleri kuran Dr. Halid El-Milaji, Trump’ın geçtiğimiz aylarda 7 Müslüman ülkeye koyduğu seyahat yasağı kararı nedeniyle, vizesinin iptal edildiği haberini aldı.

KANADA'DAN BURSLU EĞİTİM VE SÜREKLİ OTURMA İZNİ

Bunun üzerine kendisi gibi doktor olan eşi Cihan Muhsin’in de girişimleri ile Toronto Üniversitesi’ne başvuran Dr. Halid El-Milaji’ye Kanada makamları, tam burslu eğitim ve sürekli oturum izni verdi.

(Doktor Halid El-Milaji'nin eşi Cihan Muhsin)

Kanada'ya gelen Dr. Halid El-Milaji, Toronto Üniversitesi Tıp Fakültesi’ndeki akademik kariyerine geçtiğimiz günlerde başladı.

Toronto Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Howard Hu yaptığı açıklamada, "Küresel toplum sağlığı alanında olağanüstü deneyimleri ve insani çalışmaları olan Dr. Halid El-Milaji, akademik çevremizi zenginleştirecek." değerlendirmesinde bulundu.