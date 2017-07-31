ABD’nin Rusya’ya yaptırım kararına Almanya’dan tepki

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel’in ardından Alman Ekonomi Bakanı Brigitte Zypries de ABD Temsilciler Meclisi ve Senato’nun Rusya, İran ve Kuzey Kore’ye yeni yaptırımlar getirmesine tepki gösterdi. Yaptırım kararının Almanyalı ve Avrupalı şirketleri etkileyeceğini belirten Brigitte Zypries, karşılık verilebileceğini söyledi.

"ALMAN ŞİRKETLERİ CEZALANDIRAMAZ"

Funke Medya Grubu’na konuşan Zypries, Almanya’nın yaptırım kararını “basit ve uluslararası hukuka aykırı” olarak gördüğünü belirtti. “Amerikalılar başka ülkelerle ticaret yaptığı için Alman şirketlerini cezalandıramaz.” diyen Alman Ekonomi Bakanı Zypries, ABD’ye aynı yöntemle karşılık verilebileceği imasında bulundu.

"AB KARŞI ÖNLEMLER ALIRSA HAKSIZ SAYILMAZ"

Kendilerinin çeşitli düzlemlerde ABD’nin ortak yaptırımların dışına çıkmaması konusunda çaba sarf ettiklerini, ancak ABD’nin bunu yine de yaptığını belirten Zypries, “AB Komisyonu karşı önlemleri gözden geçirirse haksız sayılmaz.” dedi.

Zypries, kendilerinin bir ticaret savaşı istemediklerini, ancak karşı önlemler almaya da hazır olduklarını söyledi.

TRUMP İLE DAHA DA ZOR HALE GELDİ

AB ile ABD arasında bir serbest ticaret anlaşması ihtimalini de değerlendiren Brigitte Zypries, zaten bu konudaki görüşmelerin Barack Obama döneminde zor geçtiğini, “Önce Amerika” diyen Donald Trump ile bunun daha da zor hale geldiğini vurguladı.

Serbest ticaret anlaşmasında kendileri açısından Avrupa Birliği’ndeki şirketlerinin ABD’de ihalelere girebilmelerinin önemli olduğunu da hatırlatan Alman Ekonomi Bakanı, bu olmayacaksa başka konuları görüşmenin de anlamsız kalacağını belirtti.

ABD’nin Rusya, İran ve Kuzey Kore’ye yeni yaptırımlar öngören yasa çıkarmasını Alman Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel de eleştirmişti. Gabriel, ABD yaptırımlarının, Avrupalı şirketlere karşı ülke dışında herhangi bir şekilde kullanılmasını kabul etmeyeceklerini belirtmişti.